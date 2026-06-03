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Thời sự

Người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ qua miền Trung dưới nắng nóng trên 40 độ C

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau nhiều ngày đưa 2 con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1 giữa nắng nóng trên 40 độ C, người phụ nữ từ Hải Phòng đã được hỗ trợ xe về quê nhà

Người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ qua miền Trung dưới nắng nóng trên 40 độ C - Ảnh 1.

Ba mẹ con dừng nghỉ chân tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị; được chính quyền, người dân vận động, thuyết phục đưa con trở ra Bắc

Chiều 3-6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - cho biết địa phương đã phối hợp với người dân vận động, hỗ trợ kinh phí thuê taxi đưa 3 mẹ con người phụ nữ trở lại miền Bắc.

Trước đó, khoảng trưa cùng ngày, người phụ nữ này cùng 2 con nhỏ dừng chân nghỉ tại một quán ăn gần chợ Mai, xã Sen Ngư. Tại đây, chính quyền địa phương và người dân đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời phân tích những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nhỏ nếu tiếp tục di chuyển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sau khi được thuyết phục, người phụ nữ đồng ý nhận hỗ trợ và lên taxi về quê vào khoảng 12 giờ 15 phút.

Theo lãnh đạo địa phương, thời điểm rời Quảng Trị, sức khỏe của cả 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định trở về của người phụ nữ này cũng khiến nhiều người dân theo dõi hành trình những ngày qua cảm thấy yên tâm.

Những ngày gần đây, hình ảnh người phụ nữ địu con nhỏ trước ngực, đẩy thêm một bé khác trên xe nôi đi bộ qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào Quảng Trị dưới tiết trời nắng nóng, có lúc lên tới 41 độ C, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ qua miền Trung dưới nắng nóng trên 40 độ C - Ảnh 2.

Sau khi được sự đồng ý của người phụ nữ, chính quyền địa phương và người dân thuê taxi chở cả 3 mẹ con ra miền Bắc

Theo tìm hiểu, người phụ nữ trên là chị C.T.D. (trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai con đi cùng chị lần lượt khoảng 6 tháng tuổi và 3 tuổi.

Nhiều người dân cho biết từng bắt gặp 3 mẹ con lặng lẽ di chuyển trên Quốc lộ 1 dưới nắng nóng gay gắt. Dù được mời nước uống, hỗ trợ chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ này nhiều lần từ chối.

Trước diễn biến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường theo dõi, giám sát hành trình của 3 mẹ con, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Cơ quan này đề nghị các đơn vị liên quan chủ động tiếp cận, hỗ trợ nơi nghỉ ngơi, nhu yếu phẩm, thực phẩm và các điều kiện chăm sóc cần thiết cho trẻ em. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc phát hiện dấu hiệu ảnh hưởng sức khỏe, các cháu sẽ được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, bảo đảm an toàn.

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