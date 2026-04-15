Sức khỏe

Người mẹ nghèo xúc động cảm ơn bệnh viện cứu sống con gái mình

Tin - ảnh: Tâm Quân - Hoàng Xuân

(NLĐO) - Chia sẻ sau khi con được điều trị, người mẹ nghèo ở TP Cần Thơ xúc động cảm ơn bệnh viện đã hỗ trợ chi phí điều trị cho con mình

Ngày 15-4, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bé gái 9 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trước đó, bé gái N.T.H.T. (ngụ tại TP. Cần Thơ) được gia đình đưa đi khám do thường than mệt, hồi hộp và tức ngực khi vận động, chơi đùa cùng các bạn. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ xác định trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Người mẹ nghèo xúc động cảm ơn bệnh viện cứu sống con gái mình - Ảnh 1.

Người mẹ nghèo xúc động cảm ơn bệnh viện cứu sống con gái mình - Ảnh 2.

Người mẹ nghèo xúc động cảm ơn bệnh viện cứu sống con gái mình - Ảnh 3.

Bé gái được điều trị miễn phí tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Gia đình bé thuộc diện khó khăn khi mẹ làm lao công và phụ việc, thu nhập bấp bênh. Trước đó, khi được tư vấn điều trị, gia đình lo lắng vì chi phí can thiệp lớn, vượt quá khả năng chi trả. Do đó, việc tiếp cận điều trị kịp thời trở thành áp lực không nhỏ đối với gia đình.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ê-kíp tim mạch quyết định can thiệp đóng lỗ thông liên nhĩ bằng phương pháp can thiệp qua đường ống thông - một kỹ thuật ít xâm lấn, hạn chế để lại sẹo, giúp rút ngắn thời gian hồi phục và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi. Sau điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các chỉ số ổn định. Bệnh nhi được xuất viện sau 24 giờ và tiếp tục theo dõi ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo đại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chi phí điều trị sau khi thanh toán bảo hiểm y tế khoảng 30 triệu đồng. Toàn bộ chi phí này đã được bệnh viện và các nguồn hỗ trợ chi trả, giúp gia đình có thể yên tâm cho con điều trị kịp thời.

Chia sẻ sau khi con được điều trị, mẹ của bé T. nghẹn ngào: "Gia đình làm thuê nên kinh tế rất khó khăn. Khi biết con cần điều trị với chi phí lớn, tôi rất lo, có lúc nghĩ nếu không lo được thì cũng đành chịu. May mắn là bệnh viện và các tổ chức thiện nguyện đã hỗ trợ để con được chữa trị, giờ con khỏe lại, gia đình tôi thật sự biết ơn".

Một hội thảo khoa học quan trọng về thần kinh, đột quỵ tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Một hội thảo khoa học quan trọng về thần kinh, đột quỵ tổ chức tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

