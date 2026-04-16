Sức khỏe

Người miền Tây ùn ùn đưa con đi tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu

Hải Đường - Hoa Nắng - Ca Linh - Vân Du

(NLĐO) - Để chủ động phòng, chống bệnh viêm não mô cầu, CDC các địa phương ở miền Tây đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh.

Những ngày gần đây, sau khi tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) và Cà Mau ghi nhận trường hợp tử vong do viêm não mô cầu, nhiều người dân đã đưa con đi tiêm phòng loại bệnh này.

Cần Thơ: Ghi nhận tại cơ sở 1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ (CDC Cần Thơ), trong những ngày qua, lượng người dân đến đăng ký vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu tăng so với thời gian trước.

Nhiều phụ huynh lựa chọn tiêm phòng cho con để ngừa bệnh. Ảnh: Ca Linh

Bà Lê Thị Trinh (ngụ phường Hưng Phú), chia sẻ: "Trước đây, tôi cũng có nghe về bệnh viêm não mô cầu nhưng chưa thực sự quan tâm. Gần đây, sau khi đọc tin tức thì biết viêm não mô cầu là bệnh nguy hiểm, diễn tiến nhanh nên gia đình quyết định cho con tiêm sớm để phòng ngừa. Dù chi phí vắc-xin khá cao nhưng đi tiêm vẫn yên tâm hơn cho sức khỏe của con".

Đông đảo người dân đến cơ sở 1 thuộc CDC Cần Thơ để tiêm ngừa cho con. Ảnh: Ca Linh

Trong khi đó, bà Trần Thị Tranh Trúc (ngụ phường Cái Răng) cho hay dù con đã lớn nhưng gia đình vẫn chủ động tìm hiểu và đăng ký tiêm phòng sau khi nghe thông tin về các ca bệnh.

"Tôi thấy bệnh viêm não mô cầu rất nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh nên không thể chủ quan. Những ngày gần đây, tôi tranh thủ đưa con đi tiêm sớm để phòng ngừa. Đông người đến đăng ký nhưng ai cũng có chung tâm lý lo lắng và muốn bảo vệ sức khỏe cho gia đình".

Theo CDC Cần Thơ, vắc-xin phòng bệnh viêm não mô cầu có 3 loại gồm: vắc-xin ngừa não mô cầu nhóm A,C,Y,W-135 (giá 1.241.000 đồng/lọ), vắc-xin ngừa não mô cầu nhóm B,C (giá 234.000 đồng/lọ), vắc-xin ngừa não mô cầu nhóm B (1,7 triệu đồng/lọ). Hiện, trung tâm vẫn đảm bảo cung ứng vắc-xin cho người dân.

Để chủ động phòng, chống bệnh viêm não mô cầu, CDC Cần Thơ đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh. Trong đó, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

An Giang: Nhu cầu tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu tăng đột biến. Trước tâm lý lo ngại căn bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao nên nhiều phụ huynh chủ động đưa con em đi tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin VNVC ở phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Ảnh: Hoa Nắng

Sáng 16-4, ghi nhận của phóng viên, tại Trung tâm Tiêm chủng vắc xin VNVC (phường Mỹ Thới), Phòng tiêm chủng và Dịch vụ Phú Cường (phường Long Xuyên) và CDC phường Long Xuyên, rất đông phụ huynh đưa con đến tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu.

Chị Trần Tô Kim Phượng đang dẫn con gái vào Trung tâm Tiêm chủng vắc xin VNVC, chia sẻ: "Do con gái tôi đang học mầm non, thường xuyên ăn ngủ, tiếp xúc gần với nhiều bạn nên nguy cơ mắc bệnh cao. Trước đó, tôi đã cho con tiêm vắc-xin phòng nhóm B, C và A, C, Y, W. Nghe nói vắc-xin thế hệ mới giúp bảo vệ tốt hơn nên tôi tiếp tục đưa con đến tiêm".

Rất đông phụ huynh đến Phòng Tiêm chủng và Dịch vụ Phú Cường ở phường Long Xuyên để tiêm vắc xin phòng não mô cầu. Ảnh: Hoa Nắng

Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng chủ động tiêm phòng. Ông Dương Văn Sáu (75 tuổi, ngụ phường Long Xuyên), cho biết bản thân có bệnh nền, sức khỏe dễ suy giảm khi thời tiết thay đổi, lại thường xuyên tiếp xúc với các cháu nhỏ nên quyết định đi tiêm để phòng bệnh cho mình và hạn chế nguy cơ lây cho người thân.

Cà Mau: Số lượng người dân đến các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh để tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu đã giảm dần so với trước đó.

Một trẻ nhỏ ở Cà Mau được người thân đưa đi tiêm vắc-xin phòng viêm não mô cầu. Ảnh: Vân Du

Bà Trần Thị Quýt, Giám đốc Kinh doanh khu vực FPT Long Châu, cho biết sau khi khách hàng đăng ký và hoàn tất thanh toán sẽ được tiêm vắc-xin trong ngày. 

"Chúng tôi luôn đảm bảo nguồn vắc-xin phòng viêm não mô cầu phục vụ nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân. Khi mọi người đến tiêm vắc-xin, cơ sở không chỉ khuyến khích đeo khẩu trang mà còn trang bị nước sát khuẩn và chia theo khung giờ để hạn chế tập trung đông người" – bà Quýt chia sẻ.

Tây Ninh: Ông Vũ Gia Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bệnh não mô cầu.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của loại bệnh này, Sở Y tế đã chủ động triển khai kế hoạch tuyên truyền đến tất cả các trạm y tế, cơ sở y tế trên toàn tỉnh.

Hệ thống rửa tay tại các trường học ở tỉnh Tây Ninh luôn được duy trì, đảm bảo đủ nước, xà phòng để học sinh sử dụng phòng tránh dịch bệnh. Ảnh: Hải Đường

Mục tiêu là giúp người dân, đặc biệt là phụ huynh học sinh, nắm vững kiến thức để chủ động phòng ngừa cho con em mình. Đồng thời, Sở Y tế cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để triển khai công tác phòng dịch sâu rộng đến tận các trường học.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hệ thống bồn rửa tay bằng xà phòng cho học sinh luôn được duy trì và kiểm tra thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết nhà trường duy trì hệ thống bể rửa tay đảm bảo đủ nước sạch và xà phòng để học sinh sử dụng trong giờ giải lao. Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh, kịp thời xử lý nếu có biểu hiện bất thường.

Ông Hồ Tấn Nhi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân An, chia sẻ rằng trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đều lồng ghép sinh hoạt về cách phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, não mô cầu để nâng cao ý thức cho học sinh.

Biện pháp khẩn cấp là uống kháng sinh dự phòng

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cho biết phụ huynh không nên hoang mang dẫn con em tiêm vắc-xin não mô cầu ngay nếu không thuộc nhóm nguy cơ cao. Hơn nữa, bệnh viêm não mô cầu lây qua giọt bắn đường hô hấp khi tiếp xúc gần (sống chung, ngủ chung, hôn, dùng chung đồ cá nhân), khó lây qua tiếp xúc thông thường thoáng qua. Vì vậy, không phải cứ ở cùng khu vực là có nguy cơ cao.

"Vắc-xin não mô cầu không có tác dụng ngay. Miễn dịch sẽ hình thành ngay sau tiêm nhưng tối ưu sau khoảng 7-14 ngày, thậm chí cần 2 mũi ở trẻ nhỏ mới đạt bảo vệ. Thay vào đó, biện pháp khẩn cấp duy nhất lúc này là uống kháng sinh dự phòng chứ không phải tiêm vắc-xin" – ông Hiền lưu ý.


4 ca tử vong do não mô cầu, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ

(NLĐO) - Cả nước ghi nhận 24 ca não mô cầu, 4 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ, khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh.

