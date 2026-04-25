Kinh tế

Người mua vàng dịp Thần Tài đang lỗ nặng

Thái Phương

(NLĐO) – Theo giới phân tích, giá vàng hôm nay đang chịu áp lực trong ngắn hạn khi các yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng.

Sáng 25-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 166,3 triệu đồng/lượng mua vào và 168,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng trở lại, lên 165,8 triệu đồng/lượng mua vào và 168,3 triệu đồng/lượng bán ra, tương ứng mức tăng 700.000 đồng/lượng.

Dù phục hồi sau nhiều phiên giảm liên tiếp, mặt bằng giá vàng hiện vẫn ở vùng thấp nhất trong nhiều tuần qua. So với đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng ghi nhận trong quý I/2026, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm khoảng 21 triệu đồng.

Giá vàng dịp Thần Tài 2026: Người mua đang lỗ nặng - Ảnh 1.

Giá vàng hôm ở thị trường trong nước bật tăng trở lại nhưng vẫn chưa vượt được 170 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá giảm sâu khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại xu hướng đi xuống có thể tiếp diễn, song không ít người vẫn chưa quyết định cắt lỗ. Chị Thanh Vân (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết vào dịp Thần Tài, do kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, chị đã mua 2 lượng vàng nhẫn trơn với giá 185 triệu đồng/lượng. "Hiện tại, khoản đầu tư đã lỗ hơn 40 triệu đồng" - chị Vân chia sẻ.

Trong khi đó, giá vàng trong nước tăng nhẹ trở lại dù thị trường thế giới không biến động nhiều. Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng thế giới đứng ở mức khoảng 4.710 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên trước.

Theo giới phân tích, giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn khi các yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng. Căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn rủi ro, trong khi lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ chưa được xác định cụ thể. 

Bên cạnh đó, việc đồng USD và giá dầu thô duy trì ở mức cao cũng gây áp lực khiến kim loại quý khó bứt phá.

Cụ thể, chỉ số đồng USD (DXY Index) chốt tuần ở mức 98,5 điểm, trong khi giá dầu thô vượt 105 USD/thùng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 25-4: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau nhiều ngày lao xuống, giá vàng hôm nay, 25-4, đã phục hồi trong bối cảnh đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa thàng công.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch tối 24-4 giảm đến 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước đang giảm mạnh hơn giá vàng thế giới

Sáng 24-4, giá vàng giảm hơn 20 triệu đồng/lượng từ đỉnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước duy trì mức thấp dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá thế giới gần 20 triệu đồng/lượng.

