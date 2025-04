Người nhà bệnh nhân hành hung nữ bác sĩ, tuyên bố "tao thích thì tao đánh"!

(NLĐO)- Công an TP Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Đinh Việt Bắc (tức "Bắc lợn"; trùm giang hồ có "máu mặt" ở khu vực Ninh Bình, Nam Định), người đã hung hãn đánh bác sĩ khi đưa con gái vào bệnh viện chữa trị, đấm cả Trưởng Công an phường tới xử lý.