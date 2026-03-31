Thời sự

Người nhập viện liên tục tăng sau khi ăn bánh mì tại 1 cơ sở

Cao Nguyên

(NLĐO) –Tổng cộng 83 người đã phải nhập viện cấp cứu, trong đó 7 bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn bánh mì

Sáng 31-3, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế về các ca bệnh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

77 Người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh

Các bệnh nhân nhập viện đều cho biết bị đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo ông Hiếu, tính đến 6 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế Ea H'leo đã tiếp nhận tổng cộng 77 người nhập viện. Trong đó, 60 ca đang được điều trị, 10 ca xin xuất viện, 7 ca xin chuyển lên tuyến trên.

"Trung tâm Y tế Ea H'leo đang tích cực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định" - ông Hiếu thông tin.

77 Người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đắk Lắk - Ảnh 2.

Một bệnh nhi trong số 83 bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H.

Ngoài số bệnh nhân nói trên, theo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị còn đang điều trị cho 6 bệnh nhân khác sau khi ăn bánh mì cũng ở cửa hàng Q.H.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, chiều 28-3, Trung tâm Y tế Ea H'leo bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nghi ngộ độc thực phẩm. Sau đó, các bệnh nhân nhập viên liên tục tăng. Đến sáng nay, đã có 83 bệnh nhân phải nhập viện.

Sau khi ghi nhận các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thức ăn tại cơ sở bánh mì Q.H. để làm rõ.

UBND xã Ea Đrăng đã kiểm tra thực tế tại cơ sở bánh mì Q.H. và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ kết quả kiểm nghiệm để có căn cứ xử lý.

Tin liên quan

61 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

61 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) – Có tổng cộng 61 bệnh nhân nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng.

32 người đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì

(NLĐO) – Có ít nhất 32 người bị đau bụng dữ dội, phải nhập viện cấp cứu sau khi cùng ăn bánh mì tại một cửa hàng ở tỉnh Đắk Lắk.

Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì không tên ở Vũng Tàu sau 6 ca nhập viện nghi ngộ độc

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đã kiểm tra điểm sơ chế, lấy mẫu test nhanh, đồng thời đề nghị tiệm bánh mì ngừng hoạt động sau khi ghi nhận nhiều ca nhập viện

