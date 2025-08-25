HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập, Man City tạm thoát khủng hoảng

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Giữa dư luận ồn ào được Man United liên hệ chiêu mộ, Gianluigi Donnarumma bất ngờ nhận lời gia nhập Man City sau khi đạt được các thỏa thuận cá nhân.

Gianluigi Donnarumma gần như đã chính thức nói lời chia tay Paris Saint-Germain sau bốn năm gắn bó, khép lại hành trình nhiều vinh quang nhưng cũng đầy tranh cãi tại sân Parc des Princes. 

Gianluigi Donnarumma góp công lớn nhưng bị Enrique loại

Ngôi sao 26 tuổi người Ý từng góp công lớn giúp PSG đăng quang Champions League song đã bị HLV Luis Enrique loại khỏi kế hoạch nhân sự mùa giải mới năm nay.

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập Man City - Ảnh 1.

Gianluigi Donnarumma chào tạm biệt CĐV tại sân Parc des Princes cuối tuần qua

Quyết định thay đổi đến ngay sau khi đội bóng thủ đô Pháp chiêu mộ được thủ môn Lucas Chevalier từ Lille với giá 48 triệu bảng. Chevalier được chỉ định trở thành người gác đền số 1 mới, còn Donnarumma phải tìm bến đỗ khác trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại.

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập Man City - Ảnh 2.

Donnarumma và 9 thành viên PSG - gồm HLV Enrique - cùng có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng

Trong trận gặp Angers hôm 23-8, thủ môn người Ý – không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu - đã rơi nước mắt khi tiến ra giữa sân Parc des Princes, cúi đầu chào và bày tỏ lời tri ân hàng vạn cổ động viên PSG, đặt dấu chấm hết cho cuộc dạo chơi 4 năm tại Ligue 1.

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập Man City - Ảnh 3.

Donnarumma không còn trong kế hoạch của HLV Luis Emrique

Gianluigi Donnarumma chỉ đến khi Ederson ra đi

Theo truyền thông Anh, Donnarumma đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City. Đội bóng nước Anh hiện bước vào giai đoạn đàm phán phí chuyển nhượng với PSG. Mức giá cuối cùng dự kiến sẽ thấp hơn yêu cầu ban đầu 43,3 triệu bảng mà phía Pháp đưa ra. Tuy vậy, thương vụ chỉ có thể hoàn tất nếu Ederson – thủ môn số 1 hiện tại của Man City – chia tay sân Etihad.

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập Man City - Ảnh 4.

Tân binh Lucas Chevalier nhận hết vinh quang ở trận Siêu cúp châu Âu

Tương lai của Ederson đang trở thành tâm điểm khi thủ thành người Brazil thu hút sự quan tâm từ Galatasaray. Trong khi đó, tân binh James Trafford đã được trao cơ hội bắt chính nhưng mắc lỗi trong trận thua 0-2 trước Tottenham khiến HLV Pep Guardiola chưa thể yên tâm. 

TIN LIÊN QUAN

Chính vì vậy, việc bổ sung một thủ môn đẳng cấp như Donnarumma được coi là lựa chọn an toàn và kịp thời cho đội bóng đang đặt mục tiêu chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh.

"Người nhện" Gianluigi Donnarumma đồng ý gia nhập Man City - Ảnh 5.

Ederson ngồi dự bị trận Man City thua Tottenham

Việc Donnarumma cập bến Etihad không chỉ mang lại sự cạnh tranh khốc liệt trong khung thành Man City, mà còn hứa hẹn mở ra chương mới trong sự nghiệp của thủ môn từng được mệnh danh là "người kế vị Buffon". Với đẳng cấp đã khẳng định, sự xuất hiện của anh có thể tạo ra bước ngoặt quan trọng trong tham vọng thống trị châu Âu của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Tin liên quan

PSG lập kỳ tích với Siêu cúp châu Âu

PSG lập kỳ tích với Siêu cúp châu Âu

Vừa trở thành nhà vô địch Champions League sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, PSG chỉ mất thêm 2 tháng để bước tiếp lên đỉnh cao châu Âu với danh hiệu Siêu cúp.

PSG muốn "phục hận" ở Siêu cúp

Vừa cùng giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, PSG và Tottenham tiếp tục mơ bước lên đỉnh cao với trận tranh Siêu cúp lúc 2 giờ ngày 14-8

Chung kết World Cup các CLB, PSG - Chelsea: Sàn diễn của những ngôi sao

Sau màn hủy diệt các "ông lớn" như Bayern Munich và Real Madrid, PSG quyết tâm khuất phục cả Chelsea ở trận chung kết Club World Cup lúc 2 giờ ngày 14-7

