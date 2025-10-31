HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá nông thủy sản miền Tây: Loài cá biết leo cây ở Cà Mau hơn 300.000 đồng/kg

Tin-ảnh: Vân Du

(NLĐO) – Các món ăn được chế biến từ loài cá có khả năng di chuyển trên cạn và leo cây đã chinh phục nhiều thực khách khi đến với Cà Mau

Ngày 31-10, theo ghi nhận của phóng viên, cá thòi lòi loại 10 con/kg được các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau bán với 320.000 đồng/kg; loại 17 con/kg giá 180.000 đồng/kg…

Tương tự, cá nâu loại 2 con/kg được tiểu thương tại các chợ bán cho người tiêu dùng với giá 300.000 đồng/kg; loại từ 3 – 4 con/kg giá 250.000 đồng/kg; loại 5 – 7 con/kg giá 180.000 đồng/kg… Giá cá thòi lòi và cá nâu thương phẩm được bán ra thị trường cao hơn mức thu mua trong người dân từ 20.000 – 100.000 đồng/kg (tùy loại và thời điểm).

Giá nông thủy sản miền Tây: Loài cá biết leo cây ở Cà Mau hơn 300.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Cá thòi lòi ngoài di chuyển được trên cạn thì còn có khả năng leo cây

Cá thòi lòi là một trong những loài đặc sản của tỉnh Cà Mau. Thịt cá thòi lòi ngọt, săn chắc nên có thể chế biến thành nhiều món ăn, như: nướng mọi, nướng muối ớt, kho tiêu, luộc cơm mẻ… Những món ăn dân dã được chế biến từ loài đặc sản trên đã chinh phục nhiều thực khách khó tính khi đến với Đất Mũi Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Đương (48 tuổi; ngụ xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gắn bó với nghề đặt xà di (dụng cụ làm bằng tre) bắt cá thòi lòi dưới tán rừng ngập mặn được hơn 20 năm.

"Hằng ngày, tôi lội bộ len lỏi dưới tán rừng ngập mặn hơn 10km để đặt 400 cái xà di bắt cá thòi lòi; sau khi thăm thì điện thoại cho thương lái đến bán. Nghề này đã mang về cho tôi nguồn thu nhập từ 500.000 – 1,5 triệu đồng/ngày" – ông Đương cười nói.

Cá thòi lòi với đôi khỏe nên có thể leo lên rễ, thân cây đước khi thủy triều lên; hít thở bằng da và khoang miệng nên loài cá này có thể dễ dàng di chuyển trên cạn. Cá nâu có thịt mềm, ngọt và béo nên có thể chế biến thành nhiều món ăn, như: kho trái giác, nấu canh chua, nướng muối ớt… Khi kho hoặc nấu canh chua thì tốt nhất nên để cá nâu nguyên vảy vì như vậy thịt cá sẽ mềm, béo và ăn ngon hơn.




(NLĐO) - Giá dừa khô tăng cao thời gian gần đây là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu tăng mạnh.

(NLĐO) - Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công, tăng trung bình 3–4 lần trong giai đoạn 2026–2030

Cà Mau miền Tây nông thủy sản cá thòi lòi Đất mũi Cà Mau
