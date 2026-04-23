Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu

Dương Ngọc

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Chính phủ Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước

Chiều 23-4, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp của Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Chính phủ Việt Nam đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhiên liệu của Việt Nam luôn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các hợp đồng cung ứng dài hạn đã ký kết. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp ổn định nguồn cung, giảm thiểu tác động từ những biến động bất thường của thị trường năng lượng thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực trao đổi, làm việc với nhiều đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Đồng thời, các cơ quan chức năng theo dõi sát sao diễn biến tình hình quốc tế và khu vực để kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án ứng phó phù hợp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trong mọi tình huống.

Tin liên quan

Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

(NLĐO)- Đề nghị Trung Quốc tiếp tục duy trì nguồn cung đầy đủ, ổn định cho các đơn vị nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký.

Bộ Ngoại giao Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao phạm thu hằng Trung Đông nhiên liệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo