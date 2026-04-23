Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu

Chiều 23-4, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về các biện pháp của Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Chính phủ Việt Nam đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhiên liệu của Việt Nam luôn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các hợp đồng cung ứng dài hạn đã ký kết. Đây được xem là giải pháp căn cơ giúp ổn định nguồn cung, giảm thiểu tác động từ những biến động bất thường của thị trường năng lượng thế giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực trao đổi, làm việc với nhiều đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định. Đồng thời, các cơ quan chức năng theo dõi sát sao diễn biến tình hình quốc tế và khu vực để kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án ứng phó phù hợp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng bảo đảm ổn định nguồn cung nhiên liệu, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trong mọi tình huống.