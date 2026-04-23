Thời sự Chính trị

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự tin cậy chính trị ở tầm mức cao

Dương Ngọc

(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói về kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chiều 23-4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về kết quả nổi bật chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự tin cậy chính trị ở tầm mức cao - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026.

Về chính trị, hai bên thể hiện sự tin cậy chính trị ở tầm mức cao và mong muốn đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Nhân dịp chuyến thăm, 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Về giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027 nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và đi lại của người dân.

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(NLĐO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích Khu học xá Trung ương, Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm di tích Khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

