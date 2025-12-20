HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ bị lừa 7,6 tỉ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ lừa đảo núp bóng cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng, khiến một phụ nữ mất 7,6 tỉ đồng sau 35 lần chuyển khoản.

Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến một cuộc thi ảnh áo dài với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 7,6 tỉ đồng.

Lừa đảo qua cuộc thi áo dài trên mạng xã hội khiến phụ nữ mất 7 , 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trang giả mạo cuộc thi ảnh đẹp áo dài khiến bà T. dính bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng

Theo trình báo, bị hại là bà T.T.T.T. (47 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Trước đó, bà T. tìm hiểu và đăng ký tham gia một cuộc thi mang tên "Di sản văn hóa áo dài Việt Nam" trên Facebook. 

Sau khi đăng ký, bà được một người tự xưng là đại diện "ban tổ chức" liên hệ, hướng dẫn các quy định tham gia cuộc thi.

Người này giới thiệu ngoài việc dự thi, thí sinh có thể mua sản phẩm trên trang của cuộc thi để được tính điểm và nhận hoa hồng, mua càng nhiều thì hoa hồng càng cao. Sau đó, bà T. được đưa vào một nhóm chat với danh nghĩa các thí sinh tham gia cuộc thi.

Ban đầu, bà T. thực hiện hai lần chuyển tiền mua hàng và đều được hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn hoa hồng. Tin tưởng vào "ban tổ chức", bà tiếp tục chuyển tiền với số tiền ngày càng lớn theo lời cam đoan sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc cuộc thi.

Khi tổng số tiền đã vượt hơn 2 tỉ đồng, bà T. yêu cầu rút tiền thì các đối tượng liên tục viện lý do trì hoãn, yêu cầu nộp thêm tiền để được hoàn trả. Đến khi không còn khả năng chuyển khoản, bà T. mới phát hiện bị lừa. Tổng cộng, bà đã thực hiện 35 lần chuyển tiền, bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức "thi online", "hoàn tiền, nhận hoa hồng" trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

ban tổ chức phòng cảnh sát hình sự công nghệ cao tội phạm công nghệ cao mạng xã hội
