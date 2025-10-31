Người phụ nữ bị truy tố vì tai nạn khiến cựu cầu thủ Bournemouth mất một chân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Người phụ nữ bị truy tố vì tai nạn khiến cựu cầu thủ Bournemouth mất một chân

Quốc An - Ảnh: Jordan Chiedozie

(NLĐO) - Một người phụ nữ đã bị truy tố sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc M27 khiến cựu cầu thủ Bournemouth, Jordan Chiedozie phải cắt bỏ một chân.

Jordan Chiedozie (1994), cựu cầu thủ của AFC Bournemouth, đã dừng xe ở làn khẩn cấp để kiểm tra lốp xe thì vụ va chạm xảy ra. Vụ việc khiến giới bóng đá ở hạt Dorset (Anh) bày tỏ nhiều sự cảm thông, khi nhiều cầu thủ từng quen biết và thi đấu cùng hoặc đối đầu với anh.

Vào ngày 1-2-2025, Chiedozie và nhân viên vật lý trị liệu của Bashley FC (đội bóng mới nhất của anh), Reighan Taylor đang trên đường trở về từ trận đấu giữa Bashley và Tavistock ở Giải Southern League (Giải bán chuyên và nghiệp dư cho các vùng Tây Nam, Trung Nam và Midlands của Anh và phía Nam Wales) thì dừng xe. Cầu thủ 31 tuổi bị một chiếc xe tông trúng và được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm.

Hiện Anna Bogusiewicz, 45 tuổi, trú tại Wraysbury (hạt Berkshire, Anh), đã bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng do lái xe nguy hiểm và lái xe trong tình trạng say rượu. Tại phiên tòa sơ thẩm ở Southampton hồi đầu tháng này, bà Bogusiewicz phủ nhận cáo buộc say rượu, và chưa đưa ra lời khai về tội danh lái xe nguy hiểm.

Người phụ nữ bị truy tố vì tai nạn khiến cựu cầu thủ Bournemouth mất một chân - Ảnh 1.

Jordan Chiedozie khép lại sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 31

Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra tại Tòa án Tối cao Southampton vào ngày 1-12. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Echo, sau vụ tai nạn, Chiedozie cho biết anh đang phải đối mặt với “những thử thách khác biệt” và đang cố gắng thích nghi: “Bạn phải giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục tiến lên. Nếu cứ mãi nghĩ về quá khứ, điều đó sẽ không giúp ích cho quá trình hồi phục”.

Tháng 7 vừa qua, anh đã được lắp chân giả và đang học cách “đứng dậy và di chuyển trở lại”. Ngay sau vụ tai nạn, các đồng đội của Chiedozie đã lập trang GoFundMe và quyên góp được hơn 34.000 bảng Anh cho cựu cầu thủ này. Thậm chí, cựu cầu thủ AFC Bournemouth xúc động nói: “Tôi không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến vậy. Thật tuyệt khi nghe tin từ những người bạn cũ và đồng đội trước đây.”

Chủ tịch Bashley FC, Steve Lewis chia sẻ: “Phản ứng của cộng đồng thật tuyệt vời, không chỉ từ CLB chúng tôi mà từ khắp nước Anh. Gia đình bóng đá thực sự đã cùng nhau sát cánh vì Jordan, và chúng tôi vô cùng biết ơn điều đó”.

Chiedozie từng thuộc biên chế CLB AFC Bournemouth (2012-2014), sau đó anh được cho mượn và chuyển nhượng đến nhiều CLB khác nhau và gia nhập Bashley FC mùa 2024-2025.


Tin liên quan

Sunderland thắng sốc Chelsea, lên nhì bảng Giải Ngoại hạng Anh

Sunderland thắng sốc Chelsea, lên nhì bảng Giải Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Dẫn bàn sớm nhưng đánh mất dần thế trận, Chelsea nhận thất bại sốc 1-2 trên sân nhà trước tân binh Ngoại hạng Sunderland.

Phân biệt chủng tộc với cầu thủ Bournemouth, fan Liverpool sẽ bị cấm đến sân trọn đời

(NLĐO) – Xúc phạm Antoine Semenyo khi cầu thủ Bournemouth ném biên và khiến trận đấu bị dừng lại, CĐV Mark Mogan có thể bị cấm đến sân Liverpool vĩnh viễn.

Liverpool thắng kịch tính Bournemouth, gửi cảnh báo đến các đối thủ

(NLĐO) – Màn bùng nổ cuối trận của các chiến binh áo đỏ giúp Liverpool bảo toàn chiến thắng sân nhà trước Bournemouth trong ngày mở màn mùa giải mới.

Bashley fc AFC Bournemouth Jordan Chiedozie
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo