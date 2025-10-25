HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Sunderland thắng sốc Chelsea, lên nhì bảng Giải Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Dẫn bàn sớm nhưng đánh mất dần thế trận, Chelsea nhận thất bại sốc 1-2 trên sân nhà trước tân binh Ngoại hạng Sunderland.

Thống kê nhanh cho thấy, lần sau cùng Sunderland giành chiến thắng trên sân của Chelsea diễn ra cách đây đã… 9 năm. Hàng loạt thăng trầm khiến "Mèo đen" lận đận ở các hạng dưới của sân cỏ nước Anh và chỉ mới trở lại Ngoại hạng Anh mùa này. Chính vì thế, việc đoàn quân của HLV Rémy Le Bris vươn lên vị trí nhì bảng sau khi đánh bại Chelsea khiến giới chuyên môn thực sự ngỡ ngàng.

Chelsea thua sốc ở Stamford Bridge, Sunderland cạnh tranh ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 1.

Alejandro Garnacho mở tỉ số sớm cho Chelsea

Lợi thế được chơi trên sân nhà giúp Chelsea khởi đầu đầy tự tin. Ngay phút thứ 6, Pedro Neto chọc khe thông minh để Alejandro Garnacho thoát xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Robin Roefs, mở tỉ số cho đội chủ nhà. 

Có bàn sớm, đoàn quân của HLV Enzo Maresca liên tục dồn ép đối thủ, nhưng các chân sút chủ nhà đều bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt.

Chelsea thua sốc ở Stamford Bridge, Sunderland cạnh tranh ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 2.

Cơ hội trôi qua trước mũi giày các chân sút Chelsea

Sunderland vùng lên khá mạnh mẽ khi HLV Rémy Le Bris điều chỉnh chiến thuật, yêu cầu các học trò pressing quyết liệt ngay phần sân đối phương. Phút 22, sau một quả ném biên dài vào tận vòng cấm địa của "The Blues", Wilson Isidor tận dụng cơ hội sút bồi thành công, gỡ hòa 1-1 cho Sunderland để mở ra thế trận đầy kịch tính.

Chelsea thua sốc ở Stamford Bridge, Sunderland cạnh tranh ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 3.

Wilson Isidor gỡ hòa cho Sunderland

Chelsea nỗ lực tìm lại thế dẫn bàn nhưng càng đá càng rối. Những pha tấn công biên thiếu đột biến, còn hàng thủ lại để lộ khoảng trống ở cuối trận. Khi đồng hồ bước sang phút 90+2, cầu thủ vào thay người Brian Brobbey cầm bóng đột phá rồi kiến tạo cho Chemsdine Talbi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland.

Chelsea thua sốc ở Stamford Bridge, Sunderland cạnh tranh ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 4.

Chemsdine Talbi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Sunderland

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự chết lặng của khán đài Stamford Bridge. Chelsea kiểm soát bóng vượt trội (63%), tung 16 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi một bàn – minh chứng cho sự kém hiệu quả và thiếu bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Chelsea tụt xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng.

Chelsea thua sốc ở Stamford Bridge, Sunderland cạnh tranh ngôi nhì Ngoại hạng - Ảnh 5.

Sunderland lên ngôi nhì Ngoại hạng Anh

Ngược lại, Sunderland tiếp tục hành trình cổ tích. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời, "Mèo đen" vươn lên nhì bảng với 17 điểm – thành tích đáng kinh ngạc cho một đội bóng vừa trở lại Premier League sau 7 năm vắng bóng.

