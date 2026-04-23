Pháp luật

Người phụ nữ chi 300 triệu đồng thuê 2 sát thủ sát hại đối thủ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương đã thuê 2 sát thủ với giá 300 triệu đồng nhằm thủ tiêu đối thủ.

Ngày 23-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố vừa vận động một đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú. Đối tượng này liên quan đến vụ thuê sát thủ giết người xảy ra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (cũ) vào năm 2020.

Trần Thị Xuân Hương thuê sát thủ giết người với giá 300 triệu đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trần Thị Xuân Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến việc làm ăn kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê 2 sát thủ từ Hải Phòng sát hại anh M. (trú tại xã Ninh Hiệp).

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 11-1-2020, tại trước cổng khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp (cũ), anh M. đi chơi thể thao về, thì bất ngờ bị hai người điều khiển xe máy rút súng bắn. Nạn nhân bị thương ở đầu và tay, được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Vào cuộc điều tra, ngày 15-1-2020, các lực lượng đã bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Tuấn Hải (SN 1985, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cũ) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ).

Tại Cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận được Trần Thị Xuân Hương thuê với giá 300 triệu đồng để giết anh M.. Tuy nhiên, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17-2-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Sau khi xảy ra vụ án, Hương đã lẩn trốn tại nhiều địa bàn, tỉnh thành phố trên cả nước. Thậm chí, đối tượng từng trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.

Đầu năm 2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin về đối tượng. Các cán bộ điều tra đã nỗ lực, tuyên truyền vận động Hương ra đầu thú. Tối ngày 21-4-2026, Hương đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để đầu thú hành vi phạm tội.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt giữ phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam

Bắt giữ phạm nhân tội giết người trốn khỏi trại giam

(NLĐO) - Một phạm nhân đang thi hành án về tội giết người đã bị bắt giữ sau 20 giờ bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

5 bị cáo trong nhóm "báo thủ" lĩnh án về tội "Giết người"

(NLĐO)- Trong quá trình truy đuổi nhau, một số đối tượng dùng dao tấn công khiến 2 xe máy va chạm, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tích 14%.

Giết người tại trạm dừng chân vì tranh chấp chỗ đậu xe

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí đậu xe ở trạm dừng chân, tài xế Nguyễn Văn Xanh đã gây ra vụ giết người.

