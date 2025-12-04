Người phụ nữ cho vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần mức cho phép

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người phụ nữ cho vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần mức cho phép

Tuấn Minh

(NLĐO) - Đoàn Thị Mùi ở Ninh Bình đã cho nhiều người vay lãi nặng với lãi suất gấp 9-12 lần cho phép, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Ngày 4-12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Đoàn Thị Mùi (SN 1991, ngụ xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Khởi tố người phụ nữ cho vay lãi nặng - Ảnh 1.

Đoàn Thị Mùi bị khởi tố để làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra, xác định từ năm 2020 đến 2025, Đoàn Thị Mùi đã tổ chức huy động tiền của nhiều hộ dân dưới hình thức "đóng ống" và vay lãi của người dân với lãi suất thấp.

Sau đó, Đoàn Thị Mùi sử dụng số tiền huy động được cho người khác vay lại nặng với lãi suất rất cao để hưởng chênh lệch.

Từ năm 2022 đến tháng 7-2025, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

“Lò" cho vay lãi nặng tuyển "học việc" tạt sơn trả lương đến 100 triệu đồng

“Lò" cho vay lãi nặng tuyển "học việc" tạt sơn trả lương đến 100 triệu đồng

(NLĐO) - Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã thu lợi bất chính hơn 4,1 tỉ đồng chỉ sau chưa đến một năm hoạt động.

Thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào người dùng iPhone

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn cho vay qua iCloud, nhóm đối tượng đã cho vay 8.735 lượt, tổng số tiền gần 44 tỉ đồng.

Công an bắt tạm giam Bùi Quang Tú - đối tượng chuyên cho vay lãi nặng ở Đồng Nai

(NLĐO)-Đối tượng Tú đã có 2 tiền án về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, vừa bị công an bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng.

khởi tố vụ án tín dụng đen vụ án hình sự cho vay lãi nặng Ninh Bình cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thu lời bất chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo