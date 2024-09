Người phụ nữ "đi kiện thuê" bị bắt vì xúc phạm, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 27-9, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hồng Vân (SN 1962, trú phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Bùi Thị Hồng Vân.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2006, Nhà nước thực hiện xây dựng đường dây điện 220kV Thái Nguyên - Tuyên Quang, đi qua huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Việc thực hiện dự án ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống gần đường dây điện, trong đó có 7 hộ dân tại huyện Đại Từ. Các hộ dân này đã nhận được tiền đền bù song vẫn thường xuyên đi khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước.

Khoảng tháng 5-2024, đại diện 7 hộ dân ủy quyền cho Bùi Thị Hồng Vân thực hiện khiếu kiện cho mình. Đến 15 giờ 10 phút ngày 16-9, Vân đến trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên cùng 7 người khác, yêu cầu được vào gặp trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên để chất vấn nội dung liên quan đường dây điện 220kV Thái Nguyên - Tuyên Quang.

Tại cổng trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, bị can Bùi Thị Hồng Vân xúc phạm, vu khống các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nội dung Vân nói có nhiều người chứng kiến và dùng điện thoại di động quay lại, cung cấp cho cơ quan điều tra.

Sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu các công dân trên không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở Ban tiếp công dân để làm việc. Bảy công dân sau đó di chuyển đến Ban tiếp công dân, riêng Bùi Thị Hồng Vân không chấp hành.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên xác định trong thời gian từ 15 đến 20-9, Bùi Thị Hồng Vân đã đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống nhằm hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương. Các bài viết này được đăng tải ở chế độ công khai cho nhiều người sử dụng mạng xã hội biết, xem, chia sẻ, bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại Cơ quan điều tra, Bùi Thị Hồng Vân khai nhận Vân đi cùng với nhóm 7 người nêu trên đến trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên để khiếu kiện về việc đền bù chưa thỏa đáng. Vân thỏa thuận sẽ trực tiếp khiếu nại, nếu được đền bù theo yêu cầu thì những người nêu trên sẽ phải trả tiền công cho Vân.

Thông tin trên Facebook là do bị can này tự soạn thảo, đăng tải công khai nhằm mục đích gây ảnh hưởng và nhiều người biết. Từ đó nhằm đòi được tiền cho các hộ dân tại huyện Đại Từ và Vân được hưởng tiền công...