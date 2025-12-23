HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ giả chết để thoát khỏi kẻ cướp hung hãn

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Thù đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản và cho biết mình là cháu ruột của nạn nhân.

Chiều 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thù (SN 1986; cư trú xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Người phụ nữ giả chết để thoát khỏi kẻ cướp và giết người hung hãn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thù

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 11-12, bà N.T.T (SN 1950) đang nằm ngủ tại nhà riêng ở xã Tân Hiệp thì bất ngờ một đối tượng đột nhập vào nhà.

Đối tượng dùng dao rạch mùng nơi bà T. đang nằm, sau đó sử dụng móc phơi đồ bằng kim loại được gắn vào dây điện rồi chích vào tay bà T. làm nạn nhân bị thương.

Không dừng lại, đối tượng còn dùng mền và gối đè lên mặt bà T. Trước sự hung hãn của đối tượng, bà T. giả vờ bất tỉnh, nằm im không phản kháng.

Thấy nạn nhân không còn cử động, đối tượng đã chiếm đoạt trên người bà T. số tài sản gồm 5 chỉ vàng và 3 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau khi đối tượng rời đi, bà T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tân Hiệp khẩn trương điều tra và phân công lực lượng truy xét nóng đối tượng gây án.

Sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ Thù khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Qua đấu tranh khai thác, Thù đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mình là cháu ruột của nạn nhân.

(NLĐO)- Đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới, Đặng Từ Thịnh bị khởi tố, điều tra về tội Giết người.

(NLĐO) - Võ Ngọc Hoàng, người lao ô tô lên vỉa hè, tông 4 người bị thương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người

(NLĐO) – Ngày 11-12, Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng liên quan vụ án giết người ở tỉnh Đồng Nai.

