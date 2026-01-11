HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư bị tạm giữ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hành hung người phụ nữ sát vách nhà chung cư, Nguyễn Thị Vân Anh (Hà Nội) bị công an tạm giữ.

Ngày 11-1, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2 tổ dân phố 14 Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư - Ảnh 1.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8-1, chị N.T.H. (SN 1982, trú tại tòa nhà CT5- ĐN2) đi làm về, ngang qua cửa nhà Nguyễn Thị Vân Anh, thì bị Vân Anh xông ra chửi bới và túm tóc, đánh vào vùng đầu, mặt. Trong quá trình xảy ra sự việc, người nhà của Vân Anh ra can ngăn. Chị H. sau đó đi khám, điều trị tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Qua khám, xét nghiệm, chụp chiếu chưa phát hiện tổn thương. Chẩn đoán bệnh nhân bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Bị hại yêu cầu được giám định thương tích và đề nghị cơ quan điều tra khởi tố.

Công an phường Từ Liêm đã phối hợp vơ quan chức năng tiến hành giám định, bước đầu ghi nhận chị H. không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề; tỉ lệ phần trăm thương tích là 0%.

Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu của sự việc là do con trai của Vân Anh (học lớp 6) lâu nay có biểu hiện không bình thường. Cháu bé thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.

Chị H. đã phản ánh vấn đề đó lên nhóm chung của tòa chung cư, nên Vân Anh bức xúc, dẫn đến sự việc hôm 8-1-2026.

Đánh giá bản chất sự việc, chỉ huy Công an phường Từ Liêm nêu rõ, hành vi của Nguyễn Thị Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận chị H. không bị thương tích nặng, nhưng tính chất vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn. 

Tin liên quan

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

Công an xác minh vụ hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội

(NLĐO) - Công an đang vào cuộc xác minh phản ánh lan truyền trên mạng xã hội về việc một phụ nữ bị hành hung tại hành lang chung cư ở Hà Nội.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy hầu tòa

(NLĐO)- Mâu thuẫn, hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành hôm nay hầu toà.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chuẩn bị hầu toà

(NLĐO)- Hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành chuẩn bị hầu toà.

người phụ nữ chung cư đánh hàng xóm hành hung người phụ nữ đánh người ở chung cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo