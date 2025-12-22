HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ lập công ty "ma", xuất khống 400 hóa đơn 90 tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Đà Nẵng đã thành lập doanh nghiệp "bình phong", tổ chức xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hàng tỉ đồng.

Ngày 22-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt người phụ nữ xuất khống 400 hóa đơn trị giá 90 tỉ đồng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nguyễn Tường Thi tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn trong lĩnh vực khoáng sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tập trung xác minh, điều tra nghi vấn hoạt động mua bán hóa đơn của các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ, cung cấp vật liệu xây dựng công trình.

Qua điều tra, nổi lên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn GTGT với số tiền trước thuế hơn 80 tỉ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng chủ mưu cầm đầu là Nguyễn Tường Thi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19-12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các địa phương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thi khi đối tượng đang trên đường trốn từ tỉnh Đắc Lắk sang tỉnh Quảng Ngãi.

Qua điều tra, xác định Nguyễn Tường Thi là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn GTGT với tổng giá trị khoảng 90 tỉ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Leo mái nhà dân, kéo vòi rồng dập tắt hỏa hoạn trong hẻm nhỏ

Đà Nẵng: Leo mái nhà dân, kéo vòi rồng dập tắt hỏa hoạn trong hẻm nhỏ

(NLĐO) - Lực lượng chữa cháy phải tiếp cận từ các mái nhà liền kề để khống chế đám cháy bùng phát tại tầng 3 một ngôi nhà trong hẻm đường Hà Thị Thân sáng nay.

Nam thanh niên tông gãy chân cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Khi lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng ra hiệu lệnh dừng phương tiện, thanh niên 18 tuổi không chấp hành, tông xe vào một cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Truy tìm phương tiện gây tai nạn chết người ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nam thanh niên đi xe máy ở TP Đà Nẵng bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn rời khỏi hiện trường.

khai thác mỏ phòng cảnh sát Công an TP Đà Nẵng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
