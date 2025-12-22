Đà Nẵng: Leo mái nhà dân, kéo vòi rồng dập tắt hỏa hoạn trong hẻm nhỏ

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 22-12, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong hẻm đường Hà Thị Thân (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ cháy ở tầng 4 căn nhà

Theo ghi nhận của PV, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng 4, sau đó nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm khu dân cư. Do vị trí cháy nằm ở trung tâm thành phố, khói bốc cao có thể quan sát được từ khoảng cách xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường

Tiếp cận hiện trường vụ cháy từ trên cao

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người

Đáng chú ý, do hẻm nhỏ hẹp khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng chức năng phải dừng xe cách hiện trường khoảng 100m.

Lúc này, các chiến sĩ phải chia thành nhiều tổ công tác, kéo vòi rồng leo lên các mái nhà dân xung quanh để phun nước, khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Lãnh đạo UBND địa phương cũng có mặt kịp thời để chỉ đạo công tác phối hợp xử lý.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản tại tầng 3 ngôi nhà bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.