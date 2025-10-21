HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người phụ nữ ở TP HCM bị "chết đuối trên cạn" được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời

Hải Yến

(NLĐO) - Người bệnh sống một mình tại phòng trọ, đột nhiên đau ngực, khó thở, ngất xỉu, may mắn được hàng xóm đưa đi cấp cứu qua nguy kịch.

Ngày 21-10, BSCKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó Khoa Điều trị rối loạn nhịp-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các bác sĩ tại khoa vừa phối hợp cùng Khoa Cấp cứu của bệnh viện kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân N.T.B (70 tuổi, ngụ TPHCM) bị rối loạn nhịp tim, suy tim phù phổi cấp, có thể gây đột tử nếu phát hiện muộn. 

Người phụ nữ bị "chết đuối trên cạn" được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho người bệnh

Sau khi hồi phục, bệnh nhân cho biết trước đó bà đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Vì sống 1 mình nên được người dân xung quanh phát hiện đưa vào bệnh viện địa phương và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 5 giờ sáng hôm qua (20-10).

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa Cấp cứu đã khởi động quy trình báo động đỏ, phối hợp với các chuyên khoa liên quan hội chẩn cho bệnh nhân. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, men tim bệnh nhân tăng cao (men tim là chất khi tế bào cơ tim chết sẽ giải phóng, do đó men tim tăng cao chứng tỏ có nhiều tế bào cơ tim bị chết dẫn đến tử vong). 

Ê-kíp tiếp nhận xác định đây là trường hợp có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp vì bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm suy tim, block nhánh trái, tăng huyết áp và đái tháo đường. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị co thắt khí quản do COPD – bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sau khi được chẩn đoán và xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực. 

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn và đã qua cơn nguy kịch. Tri giác đã tỉnh táo trở lại, bệnh nhân trả lời đúng các câu hỏi và không còn nghe ran ẩm ở phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở, thở oxy. Vì vậy, bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành (mạch máu nuôi tim) khi bệnh nhân hết khó thở và có thể nằm đầu ngang được.

Sau khi xử lý ổn định các vấn đề về suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng co bóp không đồng bộ trong tim (block nhánh trái)… 

"Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn. Người bệnh đã rất may mắn khi được phát hiện sớm và được đưa ngay đến bệnh viện kịp thời" - BS Sơn nói.

Tin liên quan

Kỹ thuật mới điều trị rối loạn nhịp tim

Kỹ thuật mới điều trị rối loạn nhịp tim

Ngày 1-11, Viện Tim mạch Việt Nam cho biết lần đầu tiên triển khai kỹ thuật mới điều trị rối loạn nhịp tim. Bệnh nhân là nam, 39 tuổi, bị rung nhĩ kịch phát từ năm 2021, được điều trị bằng thuốc chống rối loạn nhịp tim nhưng đáp ứng kém, gần đây diễn tiến nặng với các triệu chứng suy tim.

Cứu sống thai phụ rối loạn nhịp tim

Mang thai đến tháng thứ 9, thai phụ gặp phải những biểu hiện bất thường như chóng mặt, mệt mỏi. Đến khám tại Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ phát hiện người mẹ bị rối loạn nhịp tim có nguy cơ suy tim cấp, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Ô nhiễm không khí gây rối loạn nhịp tim

Theo một nghiên cứu của Đức được đăng trên tạp chí New England of Medicine, những người mắc bệnh tim có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao gấp ba lần khi họ gặp tình trạng kẹt xe, dù đang đi bằng xe hơi, xe buýt, xe máy hay xe đạp.

đái tháo đường Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực hút thuốc lá đi cấp cứu cấp cứu kịp thời chết đuối chết đuối trên cạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo