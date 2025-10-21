Ngày 21-10, BSCKII Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó Khoa Điều trị rối loạn nhịp-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết các bác sĩ tại khoa vừa phối hợp cùng Khoa Cấp cứu của bệnh viện kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân N.T.B (70 tuổi, ngụ TPHCM) bị rối loạn nhịp tim, suy tim phù phổi cấp, có thể gây đột tử nếu phát hiện muộn.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho người bệnh

Sau khi hồi phục, bệnh nhân cho biết trước đó bà đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Vì sống 1 mình nên được người dân xung quanh phát hiện đưa vào bệnh viện địa phương và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 5 giờ sáng hôm qua (20-10).

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Khoa Cấp cứu đã khởi động quy trình báo động đỏ, phối hợp với các chuyên khoa liên quan hội chẩn cho bệnh nhân. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, men tim bệnh nhân tăng cao (men tim là chất khi tế bào cơ tim chết sẽ giải phóng, do đó men tim tăng cao chứng tỏ có nhiều tế bào cơ tim bị chết dẫn đến tử vong).

Ê-kíp tiếp nhận xác định đây là trường hợp có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp vì bệnh nhân có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm suy tim, block nhánh trái, tăng huyết áp và đái tháo đường. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử hút thuốc lá nên không loại trừ khả năng bệnh nhân bị co thắt khí quản do COPD – bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Sau khi được chẩn đoán và xác định nguyên nhân, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Điều trị rối loạn nhịp để tiếp tục điều trị tích cực.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn và đã qua cơn nguy kịch. Tri giác đã tỉnh táo trở lại, bệnh nhân trả lời đúng các câu hỏi và không còn nghe ran ẩm ở phổi. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn khó thở, thở oxy. Vì vậy, bác sĩ sẽ tiến hành khảo sát mạch vành (mạch máu nuôi tim) khi bệnh nhân hết khó thở và có thể nằm đầu ngang được.

Sau khi xử lý ổn định các vấn đề về suy tim và mạch vành, bệnh nhân sẽ được điều trị tình trạng co bóp không đồng bộ trong tim (block nhánh trái)…

"Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn. Người bệnh đã rất may mắn khi được phát hiện sớm và được đưa ngay đến bệnh viện kịp thời" - BS Sơn nói.