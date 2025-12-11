Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỉ đồng vì tin vào tình yêu qua "doanh nhân Hà Nội"

Trưa 11-12, tin từ Công an xã Cẩm Xuyên cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỉ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội. Sau đó, đối tượng tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào "sàn giao dịch CME GROUP".

Chị N.T.T suýt mất hơn 4 tỉ đồng sau khi tin vào lời người yêu trên mạng xã hội. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình lên mạng xã hội Facebook, chị N.T.T (SN 1980, ngụ xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã đồng ý kết bạn với tài khoản "Nguyễn Đình Hưng".

Sau một thời gian ngắn làm quen, đối tượng liên tục nhắn tin thể hiện tình cảm, tạo dựng được lòng tin của chị T. về một tình yêu đẹp trên mạng xã hội.

Từ đây, đối tượng đã gợi ý cho chị T. "đầu tư" vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận.

Chưa dừng lại ở đó, để thúc giục chị T. phải nhanh chóng chuyển tiền, đối tượng đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T. lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không nghe lời.

Do bị thao túng tâm lý, chị T. đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn và tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỉ đồng.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, chị T. vẫn đinh ninh rằng mình không bị lừa đảo và tuyệt đối tin tưởng "tình yêu" với người mang tài khoản "Nguyễn Đình Hưng".

Chị T. cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cẩm Xuyên đã nhanh chóng xác định được số điện thoại và tài khoản Facebook "Nguyễn Đình Hưng" là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài đồng thời khẳng định "sàn giao dịch CME GROUP" là giả mạo.

Sau khi được lực lượng Công an cung cấp tài liệu chứng minh đây là hoạt động lừa đảo, chị T. đã nhận thức vụ việc, đồng thời thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của đối tượng.