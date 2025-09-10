Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn

Chiều 10-9, Công an phường Thủ Đức (TP HCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ phát hiện một thi thể ở bến đò Linh Đông, sông Sài Gòn.

Hiện trường vụ việc.

Lúc 12 giờ cùng ngày, người phụ nữ 35 tuổi đi dọc bờ sông Sài Gòn, đoạn qua đường 36, phường Thủ Đức thì tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam giới nổi ở khu vực bến đò Linh Đông nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức cùng lực lượng y tế sau đó có mặt, đưa thi thể vào bờ.

Bước đầu xác định thi thể tử vong chưa lâu, mặc quần dài và áo thun đen. Tuy nhiên, chưa rõ được danh tính, độ tuổi.

Trước đây, khu vực bến đò Linh Đông là điểm nối giữa TP Thủ Đức cũ và quận Bình Thạnh cũ. Sau đó, do phà Bình Quới đã ngưng hoạt động nên nơi này hiện chủ yếu làm điểm đón trả khách cho tuyến buýt sông Sài Gòn.