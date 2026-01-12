HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ tử vong sau khi rơi vào máy nghiền rác

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan công an ở Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn lao động khi nữ công nhân rơi vào máy nghiền rác của xưởng giấy dẫn tới tử vong

Ngày 12-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa cho biết, VKSND Khu vực 11 - Thanh Hóa đã tham gia công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 nữ công nhân tử vong khi rơi vào máy nghiền rác.

Nữ công nhân rơi vào máy nghiền rác tại xưởng sản xuất giấy - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nữ công nhân gặp nạn tử vong. Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 6 giờ 41 phút ngày 5-1, tại xưởng sản xuất giấy thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ tại bản Phụn, xã Trung Hạ, huyện Quan Hóa cũ (nay là xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa) của ông V.H.H. (SN 1977, ngụ Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là bà L.T.H. (SN 1982, ngụ bản Phụn, xã Hồi Xuân), là công nhân của xưởng giấy. Trong quá trình làm việc, bà H. không may bị ngã và rơi vào máy nghiền rác của xưởng sản xuất dẫn đến tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ công nhân bị sát hại thương tâm, người tình sau đó cũng bị tai nạn tử vong

Nữ công nhân bị sát hại thương tâm, người tình sau đó cũng bị tai nạn tử vong

(NLĐO) - Trước khi xảy ra án mạng, nữ công nhân vừa tan ca làm và khi về đến phòng trọ thì bị người tình chặn lại

Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

(NLĐO) – Liên đoàn Lao động Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi đoàn viên thiệt hại tài sản do mưa lũ, đây là sự động viên kịp thời cho họ trong giai đoạn này.

Vụ nữ công nhân bị lũ cuốn ở Đà Nẵng: Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ

(NLĐO) - Nữ công nhân ở Đà Nẵng bị nước lũ cuốn trôi, để lại hai con, đứa nhỏ mới lên 3 tuổi.

tai nạn lao động Thanh Hóa công nhân tử vong tử vong tại chỗ nữ công nhân rơi vào máy nghiền xướng sản xuất giấy
    Thông báo