Thời sự

Nữ công nhân bị sát hại thương tâm, người tình sau đó cũng bị tai nạn tử vong

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trước khi xảy ra án mạng, nữ công nhân vừa tan ca làm và khi về đến phòng trọ thì bị người tình chặn lại

Ngày 30-12, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại khu nhà trọ khiến nữ công nhân tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, tối 29-12, người dân sống trong dãy trọ ở đường N7, xã Bàu Bàng nghe tiếng la hét kêu cứu của một cô gái. Khi tới kiểm tra thì họ tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong bên cạnh vũng máu.

Nữ công nhân bị sát hại thương tâm tại Bàu Bàng , người tình cũng tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng

Cùng lúc này, họ phát hiện có một người đàn ông đi xe máy nhanh chóng rời khỏi dãy trọ. Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân tử vong là chị P.T.A. (30 tuổi, quê An Giang).

Nghi phạm sát hại là M.T.L. (37 tuổi, quê Đắk Nông). L. được xác định có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Sau khi sát hại chị A., đối tượng đã nhanh chóng lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi rời đi. Một số nhân chứng cho biết trước khi xảy ra án mạng, họ thấy chị A. vừa tan ca làm và khi về đến phòng trọ thì bị L. chặn lại.

Sau đó, hai bên có xảy ra cãi vã trước khi dẫn đến án mạng. Chạy được một đoạn, anh L. tông vào đuôi xe container và tử vong tại chỗ.

(NLĐO) - Sau khi một nhóm người nhanh chóng rời đi, người dân phát hiện 2 người nằm gục tại hiện trường.

(NLĐO) – Nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau đã tự sát cách hiện trường vụ án mạng hơn 20 km

(NLĐO) - Trước khi xảy ra vụ án, người con đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại rồi quay về nhà, nghi ra tay sát hại cha mình.

