Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn Đà Nẵng

Ngày 5-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đến thăm, tặng quà động viên các doanh nghiệp, đoàn viên lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại các nơi đoàn công tác đến thăm (phường Hội An, phường Điện Bàn, xã Duy Xuyên, xã Nam Phước, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng), hầu hết các cơ sở kinh doanh, công ty, nhà máy xí nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

LĐLĐ TP Đà Nẵng thăm, động viên công nhân Công ty CP Gami Hội An

Nhiều đoàn viên cùng tập trung dọn lũ cho công ty, trong khi nhà cửa còn ngổn ngang

Tại Công ty CP Gami Hội An (phường Hội An), lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng đã động viên chủ doanh nghiệp cùng gần 400 đoàn viên lao động tại công ty. Với mỗi đoàn viên bị thiệt hại, hư hỏng tài sản do mưa lũ, LĐLĐ TP Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng/trường hợp.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Quản trị nội bộ Công ty CP Gami Hội An (phường Hội An) cho hay mưa lũ vừa rồi đã "vượt quá sức tưởng tượng", vượt mọi kịch bản mà công ty đề ra. Mưa lũ gây hư hỏng hàng loạt máy móc, thiết bị của công ty. Nhiều nhân viên bị nước lụt cuốn trôi tài sản, xe cộ chìm trong biển nước, thiệt hại nặng nề.

CLIP: Nữ công nhân òa khóc khi nhận hỗ trợ lũ lụt từ Công đoàn

"Dù vậy, ngay sau mưa lũ, lãnh đạo Công ty cũng như Công đoàn cơ sở đã động viên người lao động cùng đến công ty, chung tay dọn dẹp thiệt hại sau lũ, nhanh chóng quay lại làm việc, sẵn sàng mở cửa đón khách", ông Nguyễn Xuân Hà cho biết đồng thời cảm ơn sự động viên kịp thời của LĐLĐ thành phố, chính quyền địa phương.

Cũng bị nước nhấn chìm trong đợt mưa lũ lịch sử vừa rồi, sáng 5-11 tại Xí nghiệp may Ánh sáng 7 (Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) vẫn còn đọng dấu bùn non.

Bên trong xưởng may, nhiều công nhân đang tất bật kiểm tra, vận hành thử nghiệm. Các máy may, dây chuyền, linh kiện điện tử… hầu hết đều bị vô nước.

Nữ công nhân tại Xí nghiệp may Ánh sáng 7 xúc động òa khóc khi nhận được khoản hỗ trợ từ Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng động viên công nhân, sớm vượt qua giai đoan khó khăn này

Các công nhân tại xã Nam Phước có tài sản bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà động viên công nhân, đoàn viên tại Xí nghiệp may Ánh sáng 7, xã Nam Phước

Đến sáng 5-11, tại Xí nghiệp may Ánh sáng 7, công nhân vẫn đang tất bật kiểm tra số trang thiết bị bị nhấn chìm trong nước lũ

Nhận phần hỗ trợ từ LĐLĐ TP Đà Nẵng, bà Trương Thị Hoa (SN 1970, nhân viên tạp vụ công ty) bất ngờ òa khóc. Đợt mưa vừa rồi, tủ lạnh, ti-vi, bếp ga, xe máy,… của gia đình đều bị chìm dưới dòng nước bạc. Sáng nay, bà Hoa vẫn cố gắng đi làm: "kiếm ít đồng về nuôi con", bà nói.

"Sau lũ không còn gì nữa hết. Nay nhận được quà của Công đoàn thành phố mà nước mắt cứ trào ra, không kiềm lại được", đoàn viên này bày tỏ.

Đã có kế hoạch chăm lo Tết, ưu tiên đoàn viên bị thiệt hại do mưa lũ

Ông Trương Đức Thịnh, Phó Tổng Giám đốc của Công ty Dệt may Thương mại Tấn Minh, cho biết mưa lũ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện các đơn hàng, nhất là khi dịp Tết gần đến.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện tại là phải khôi phục hệ thống hạ tầng cơ sở, kêu gọi người lao động trở lại nhà máy, cố gắng ổn định sản xuất. "Món quà của LĐLĐ TP Đà Nẵng là động lực rất lớn để chúng tôi cố gắng, quyết tâm khôi phục lại sản xuất sớm nhất có thể", ông Trương Đức Thịnh nói.

LĐLĐ TP Đà Nẵng động viên cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

Tại đây, có 552 đoàn viên Công đoàn. Hàng trăm người có tài sản bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử vừa qua

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng cho hay đến thời điểm này, tại Đà Nẵng có khoảng 17.000 lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trong đó có 9.300 lao động bị thiệt hại về tài sản. Số lao động này sẽ được LĐLĐ TP Đà Nẵng hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/trường hợp.

Cũng theo thống kê, có 28 doanh nghiệp có thiệt hại lớn, LĐLĐ sẽ đi thăm, động viên, hỗ trợ doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn thời điểm này. Một số doanh nghiệp có kiến nghị thành phố, cần có chính sách hỗ trợ như khoanh nợ ngân hàng, giảm thuế,… LĐLĐ TP Đà Nẵng sẽ gởi các ý kiến trên đến cơ quan chức năng để sớm có biện pháp hỗ trợ.

"Hiện tại, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã có kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động. Trong đó, đặc biệt đưa vào danh sách các đoàn viên bị mất tài sản do lũ, để tiếp tục hỗ trợ, giúp họ sớm ổn định đời sống", Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết.

Doanh nghiệp chi hơn 15 tỉ đồng cho người lao động khắc phục hậu quả lũ lụt Mới đây, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako (đóng tại cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Xuyên) đã quyết định hỗ trợ hơn 15 tỉ đồng cho hơn 5.000 công nhân, người lao động trong đơn vị, tương ứng với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp. Được biết, những năm qua, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako luôn thực hiện đầy đủ chế độ lương thưởng, phúc lợi theo quy định. Đẩy mạnh hoạt động chăm lo sức khỏe sinh sản cho lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất. Toàn thể người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ. Đến động viên lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng đánh giá cao công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên lao động tại đây. Cùng với lãnh đạo công ty, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng sẽ trao những suất hỗ trợ cho công nhân, đồng hành cùng đoàn viên qua giai đoạn khó khăn nhất.







