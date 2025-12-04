HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đồng tiền Thông minh

Người thường xuyên dùng ví điện tử MoMo, Zalopay cần chú ý điều này

Thái Phương

(NLĐO) – Người dùng MoMo, Zalopay sẽ được cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo khi chuyển tiền khi triển khai SIMO.

Ngày 4-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, cho biết thời gian qua, hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận (SIMO) của ngành ngân hàng đã giúp ngăn chặn hàng ngàn tỉ đồng giao dịch đáng ngờ.

Cụ thể, số liệu mới nhất tới hết tháng 11, hệ thống SIMO đã có hơn 658.00 lượt khách hàng tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là hơn 2.500 tỉ đồng. 

SIMO là hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán do Ngân hàng Nhà nước xây dựng, vận hành và quản lý. 

Hệ thống cho phép các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán báo cáo, cập nhật thông tin về những tài khoản/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, giả mạo, vi phạm pháp luật.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, không chỉ các ngân hàng thương mại, người dùng ví điện tử cũng nhận được cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo khi các đơn vị trung gian thanh toán cũng triển khai tính năng này.

Ứng dụng thanh toán Zalopay cho biết vừa phối hợp Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Ngân hàng Nhà nước triển khai thí điểm tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

Tính năng cảnh báo sẽ áp dụng thí điểm cho các giao dịch chuyển tiền trên Zalopay bao gồm cả chuyển tiền trong ví và chuyển tiền liên ngân hàng Napas 24/7; được vận hành dựa trên hệ thống đánh giá gian lận của Zalopay và thông tin do SIMO cung cấp.

Con số bất ngờ từ hệ thống cảnh báo tài khoản ngân hàng gian lận, lừa đảo - Ảnh 1.

Người dùng Zalopay sẽ nhận được khuyến cáo về tài khoản nghi ngờ gian lận khi chuyển tiền

"Khi người dùng thực hiện chuyển tiền qua ứng dụng Zalopay, hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản người nhận và gửi cảnh báo trên giao diện chuyển tiền nếu phát hiện một trong ba nhóm dấu hiệu nghi ngờ rủi ro. Việc kết hợp giữa dữ liệu nội bộ và dữ liệu từ SIMO giúp Zalopay nâng cao khả năng phát hiện sớm và bảo vệ người dùng trong quá trình giao dịch" – đại diện Zalopay nói.

Siêu ứng dụng MoMo cũng đang triển khai hai tính năng an toàn bảo mật mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phản ánh từ cộng đồng. Mục tiêu của các tính năng này là tạo thêm "lá chắn kép", giúp hơn 30 triệu khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro khi giao dịch trực tuyến.

Với tính năng mới, ngay khi người dùng nhập số tài khoản thụ hưởng trong bước chuyển khoản ngân hàng, hệ thống MoMo sẽ lập tức phân tích dữ liệu và hiển thị cảnh báo về độ tin cậy. Kết quả được thể hiện là màu xanh lá cho tài khoản chưa ghi nhận rủi ro, vàng cho tài khoản tiềm ẩn rủi ro và đỏ cho tài khoản có dấu hiệu lừa đảo.

"Các cảnh báo này được đưa ra không chỉ dựa trên danh sách tài khoản nghi ngờ từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, kết hợp dữ liệu phản ánh cộng đồng người dùng MoMo và mô hình AI phát hiện hành vi bất thường. Điều này giúp khách hàng có thêm thông tin để cân nhắc trước khi bấm nút chuyển tiền" – đại diện MoMo nói.

Con số bất ngờ từ hệ thống cảnh báo tài khoản ngân hàng gian lận, lừa đảo - Ảnh 2.

MoMo cũng vừa triển khai hệ thống cảnh báo tài khoản nghi ngờ gian lận, lừa đảo

ngân hàng ngân hàng nhà nước hệ thống SIMO tài khoản gian lận lừa đảo
