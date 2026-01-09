HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người tiêu dùng đã mua bao nhiêu hộp pate Cột đèn Hải Phòng trên online?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trong năm 2025, tổng cộng có 217.900 sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long được bán ra trên các sàn thương mại điện tử.

Theo số liệu thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, có 64 gian hàng đang phân phối sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trên 4 sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay là Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Từ ngày 1-1-2025 đến 31-12-2025, tổng cộng đã có 217.900 sản phẩm được bán ra trên các sàn với tổng doanh số 21 tỉ đồng.

Trong đó, TikTok Shop là sàn phân phối các sản phẩm của Halong Canfoco lớn nhất với doanh số 14,3 tỉ đồng; Shopee bán được 6,3 tỉ đồng; Lazada bán được 304 triệu đồng và Tiki chỉ bán được 20,9 triệu đồng.

Đáng chú ý, riêng trên sàn Shopee, các gian hàng có địa chỉ tại TPHCM chiếm tỉ trọng tiêu thụ lớn nhất, với doanh số bán pate Cột đèn Hải Phòng của Halong Canfoco vượt 4,5 tỉ đồng.

Theo thông tin quảng cáo, sản phẩm pate Cột đèn Hải Phòng được giới thiệu làm từ thịt thăn heo tươi, không lẫn tạp chất, kết hợp nước mắm ngon nhằm giữ vị ngọt tự nhiên và tạo hương vị đậm đà đặc trưng của pate Hải Phòng.

Doanh số pate Cột đèn Hải Phòng trên thương mại điện tử đạt 21 tỉ đồng năm 2025 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2025 đến 31-12-2025, tổng cộng đã có 217.900 sản phẩm được bán ra trên các sàn với tổng doanh số 21 tỉ đồng.

Sản phẩm này cũng được nhiều KOL quảng bá, review dày đặc trên mạng xã hội, góp phần tạo hiệu ứng lan truyền mạnh và thúc đẩy doanh số.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thông tin hơn 120 tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị tuồn vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, không ít người tiêu dùng bày tỏ sự hoang mang, lo ngại nguy cơ đã sử dụng phải các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo nhiễm bệnh.

Những lo lắng này gia tăng trong bối cảnh các lô hàng liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử cho thấy nhiều sản phẩm liên quan đến thịt heo của doanh nghiệp này, như pate Cột đèn Hải Phòng hay thịt heo hai lát, hiện hầu như đã biến mất khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Doanh số pate Cột đèn Hải Phòng trên thương mại điện tử đạt 21 tỉ đồng năm 2025 - Ảnh 2.

TPHCM chiếm doanh số lớn nhất từ việc bán pate Cột đèn Hải Phòng, với 4,5 tỉ đồng


