Người tố cáo vụ nhập thực phẩm bẩn vào trường tiểu học: "Tôi không vụ lợi gì"!

Ngày 19-9, chị N.T.K.T. (nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học T.V. năm học 2024-2025, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - hiện đã nghỉ việc) – người đăng tải thông tin và có đơn tố cáo đối với việc nhập thực phẩm bẩn vào Trường tiểu học T.V. đã có những chia sẻ với Báo Người Lao Động liên quan đến vụ việc những ngày qua.



Clip: Màn đối chất giữa bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. với chị N.T.K.T. về việc có nấu thực phẩm kém chất lượng cho học sinh ăn hay không.

Chị T. cho biết tổ bếp Trường Tiểu học T.V. năm học 2024 – 2025 có 8 người thì 7 người đứng đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Chị khẳng định không do xung đột lợi ích hay quyền lợi gì giữa tổ bếp với lãnh đạo nhà trường hay nhà cung cấp thực phẩm.

Những người làm việc ở Trường Tiểu học T.V. hưởng lương cơ bản hơn 6 triệu đồng/tháng, không còn khoản thu nào từ trường hay nhà cung cấp để có xung đột về lợi ích hay tiền bạc.

"Câu chuyện ở đây là vì lương tâm, đạo đức nên tôi phải nói. Từ trước đến nay, bộ phận bếp chắc chắn không hưởng một quyền lợi nào từ nhà cung cấp thực phẩm của trường" – chị T. quả quyết.

Về báo cáo của Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. rằng khi phát hiện thực phẩm kém chất lượng thì đã xử lý không cho nấu, chị T. khẳng định điều này hoàn toàn sai (?!). Đơn cử như thời điểm phát hiện 35 kg bò viên đông lạnh vào ngày 26-12-2024 có mùi, không bao bì, nhãn mác thì bếp đã báo cáo Hiệu trưởng. Hiệu trưởng không chỉ đạo trả cho nhà cung cấp mà chỉ đạo kế toán, rồi kế toán yêu cầu bếp vẫn nấu cho học sinh ăn. (?!)

Trường khẳng định nhập tôm còn sống và nhảy, nhưng đợt nhận tôm ngày 24-3-2025 có dấu hiệu kém chất lượng, khi luộc lên thì đầu tôm có màu xanh đen. Bếp báo lên Ban giám hiệu thì lãnh đạo trường xuống xem, lựa mấy con vứt bỏ rồi còn lại yêu cầu bếp vẫn nấu. (?!)

Theo chị T., nếu ai quen việc làm bếp thì chắc chắn biết tôm sống hoặc vừa chết thì luộc lên đầu tôm vẫn đỏ hoặc vàng vì còn tươi; còn tôm khi luộc lên mà có màu như thế thì chắc chắn đã ướp đá lâu và ươn.

"Đợt tôm đó chúng tôi tiếp tục lựa bỏ tôm hư hỏng nặng, còn lại buộc phải dùng nấu canh" – chị T. kể.

Sau những lần nhận thực phẩm kém chất lượng, tổ bếp đã yêu cầu được họp với giáo viên để thông tin về tình trạng này, đề nghị thay đổi nhà cung cấp nhưng không được nhà trường chấp thuận.

Chị T. nói: "Ngày 4-6-2025, tập thể bếp chúng tôi đề nghị được họp với phụ huynh có con ăn bán trú năm học 2024 – 2025 để thông tin về tình hình nhập thực phẩm nhưng không được. Do gần đến năm học mới, vì muốn bảo vệ sức khỏe và giáo viên và học sinh nên chúng tôi mạnh dạn làm đơn tố cáo".

Theo người phụ nữ này, trong 5 nhà cung cấp thực phẩm cho trường thì vấn đề thực phẩm kém chất lượng xảy ra đối với nhà cung cấp ở xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) gồm thịt, tôm, bò viên, xương.

"Cô Hiệu trưởng nói rằng những thực phẩm kém chất lượng đó không nấu cho học sinh. Tôi khẳng định rằng những thực phẩm đó thì học sinh đã ăn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu nói sai" – chị T. cam kết.

Trường Tiểu học T.V. đã báo cáo gì về số thực phẩm bẩn?

Liên quan đến những tố cáo thực phẩm bẩn, ngày 16-9, Trường Tiểu học T.V. đã có báo về vụ việc. Cụ thể, cung cấp thực phẩm cho trường có 5 cơ sở gồm 2 cơ sở ở phường Lâm Viên – Đà Lạt, 1 cơ sở ở phường Lang Biang – Đà Lạt, 1 cơ sở ở xã Đức Trọng, 1 cơ sở ở xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo trường này khẳng định các cơ sở cung cấp thực phẩm đều có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và các hồ sơ liên quan.

Một buổi ăn bán trú tại Trường Tiểu học T.V.

Trong quá trình nấu ăn tại trường, bếp có phản ánh một số ngày thực phẩm có dấu hiệu bất thường như thịt luộc lên có màu xanh; tôm luộc lên đen đầu; thịt bò có trộn dầu; bò viên có dấu hiệu đông lạnh và có mùi; xương luộc lên có mùi hôi.

"Khi nghe phản ánh của bếp, nhà trường có làm việc với bộ phận tiếp quản thực phẩm và xử lý bằng cách trả về cho mối hàng hoặc thay thế bằng món ăn khác, nhà trường đã không dùng để nấu cho học sinh ăn"- báo cáo nêu

Thực phẩm bẩn có "chui" vào Trường Tiểu học T.V. Tại cuộc trao đổi với phụ huynh vào đêm 18-9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V. - gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh khi để vụ việc xảy ra. Vấn đề thực phẩm kém chất lượng nhập vào trường, bà xác nhận là có xảy ra. Nữ hiệu trưởng khẳng định vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh; khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin đến phụ huynh sớm nhất.



