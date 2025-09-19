Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt

Tối 18-9, khá đông phụ huynh Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khi biết tin cơ quan chức năng địa phương có họp với nhà trường nên đã đến yêu cầu được tham gia cuộc họp.

Tuy nhiên, nhiều người bức xúc vì không được tham gia họp nên đứng chờ bên ngoài, yêu cầu được họp với các bên liên quan gồm Ban giám hiệu, đại diện hội phụ huynh và UBND phường.

Phụ huynh muốn đối chất về nhập thực phẩm kém chất lượng

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau thời gian chờ đợi, các phụ huynh bắt đầu cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V, và ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Đặc biệt, cuộc trao đổi có sự hiện diện của bà T. – người đã đăng tải thông tin tố cáo việc nhập thực phẩm không đạt chất lượng tại Trường Tiểu học T.V. – lên mạng xã hội.

Tại cuộc trao đổi, các phụ huynh yêu cầu lãnh đạo trường phải xác nhận nội dung tố cáo của bà T. có đúng hay không? Có biết thực phẩm kém chất lượng nhiều lần được nhập vào trường hay không? Những thực phẩm kém chất lượng này có nấu cho học sinh ăn hay không? Nếu những thực phẩm kém chất lượng đã nấu cho học sinh ăn thì ai chịu trách nhiệm?

Người tố cáo: "Nếu tôi nói sai sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm"

Bắt đầu trao đổi, bà Nga gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh khi để vụ việc xảy ra. Vấn đề thực phẩm kém chất lượng nhập vào trường, bà xác nhận là có xảy ra.

"Việc đó có xảy ra ở bếp nhưng chúng tôi đã xử lý là không cho học sinh dùng những thực phẩm đó" - bà Nga nói.

Nữ hiệu trưởng khẳng định vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh; khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin đến phụ huynh sớm nhất.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học T.V, trao đổi với các phụ huynh vào đêm 18-9.

Có mặt tại đây, bà T. (người đăng tải nội dung tố cáo, từng làm bếp tại Trường Tiểu học T.V., hiện nay đã nghỉ việc) đứng lên đối chất và khẳng định những thực phẩm kém chất lượng nhập vào trường đã nấu và học sinh đã "bị" ăn chứ không phải đã tiêu huỷ.

"Vì lương tâm và đạo đức, tôi không thể vì bản thân mà giấu việc này. Nếu tôi nói sai sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật" - bà T. khẳng định.

Bà T. nói thêm bà cùng một số người cùng làm ở tổ bếp ăn của trường đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng từ ngày 11-8 nhưng đến nay không được xử lý.

Nói về vấn đề nghỉ việc tại Trường Tiểu học T.V, bà T. cho rằng tổ bếp cũ (những người có đơn tố cáo) bị cho nghỉ việc là hoàn toàn bất ngờ, vì trước đó tổ bếp muốn họp (làm rõ việc thực phẩm kém chất lượng nhập vào bếp – PV) nhưng hiệu trưởng không cho họp. Đến khi tổ bếp gửi đơn cho Chi bộ, trường can thiệp mới được họp.

Bà T. - người đăng tải nội dung tố cáo việc nhập thực phẩm kém chất lượng vào Trường Tiểu học T.V..

Bà T. trình bày ngày 31-5 thì họ hết hợp đồng vì hợp đồng làm việc (hợp đồng theo từng năm) nhưng đến ngày 2-6, họ mới được triệu tập họp.

"Sau khi trình bày những vấn đề khuất tất thì lúc này tất cả giáo viên trong trường mới biết được sự thật rằng mình cũng "bị" ăn (những thực phẩm kém chất lượng – PV) chứ trước đó họ hoàn toàn không biết; có những lúc chúng tôi cũng ăn mà chúng tôi cũng không biết" - bà T. nói.

Sẽ thông báo kết quả kiểm tra cho phụ huynh

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, cho biết cuộc gặp gỡ đêm nay là để chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, hội phụ huynh liên quan đến vụ việc.

Ông khẳng định chắc chắn địa phương sẽ xử lý đến cùng, thấu tình đạt lý, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm.

Các phụ huynh muốn đối chất với Ban giám hiệu Trường Tiểu học T.V..

Về việc tố cáo việc nhập thực phẩm kém chất lượng tại Trường Tiểu học T.V. đã gửi đến phường trước đó, ông Hà cho biết phường đã nhận được đơn và ngay sau đó đã mời những người đứng đơn lên làm việc. Tuy nhiên, do đây là đơn tố cáo tập thể - nhiều người cùng ký đơn nên phải yêu cầu những người tố cáo cử 1 người ký đơn – vì đã là đơn tố cáo thì phải có người chịu trách nhiệm nếu tố cáo sai.

Sau khi hướng dẫn lại cho những người làm đơn, phường tiếp tục mời những người có đơn lên làm việc, đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để đủ cơ sở xem xét giải quyết. Những người ký đơn tố cáo thời điểm đó cũng chỉ có một số hình ảnh mà chưa có hồ sơ để cung cấp cho phường để đủ cơ sở xem xét giải quyết.

"Tuy nhiên, thấy rằng các nội dung này liên quan đến sức khỏe học sinh, tâm tư bà con nên chúng tôi đã chuyển cho cơ quan, phòng ban chuyên môn xem xét giải quyết; đồng thời giao cho công an nắm tình hình và xem xét giải quyết theo quy định" - ông Hà nói.

Ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Ông Hà khẳng định, hiện nay vụ việc đang được phường xem xét giải quyết, cơ quan công an cũng đang làm việc; khi có kết quả cuối cùng thì địa phương sẽ thông tin sớm nhất đến với phụ huynh, nên mong bà con cứ yên tâm.