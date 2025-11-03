Người trẻ có trách nhiệm trước biến đổi khí hậu

Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025 vừa diễn ra tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM. Hội nghị khởi động Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Đánh thức” người trẻ về biến đổi khí hậu

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cắt sợi ruy băng để giúp học sinh, sinh viên hình dung rõ hơn thực trạng biến đổi khí hậu. Hành động này minh họa cho con số 1.300 tỉ USD - quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khi mức độ hiện mới đạt được mới chỉ 23% (khoảng 300 tỉ USD).

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gửi thông điệp về khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu qua hành động cắt ruy băng.



Dù quan tâm đến khí hậu, nhiều bạn trẻ vẫn thiếu kỹ năng hành động. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2023 cho thấy 70% thanh niên gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách và tham gia hoạt động vì môi trường.



Chương trình VYCEP (Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway) được triển khai dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất, nhận thức: thông qua VYCEP Tour và các buổi tọa đàm tại trường học nhằm lan tỏa kiến thức khí hậu gần gũi, dễ hiểu. Thứ hai, năng lực: trang bị kỹ năng xanh cho thanh niên bằng hoạt động mô phỏng đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC), thu hút hơn 300 người trẻ tham gia ứng tuyển. Thứ ba, tham gia: đưa tiếng nói thanh niên vào quá trình ra quyết định qua tuần lễ khí hậu hưởng ứng Hội nghị các bên (Conference of the Parties - COP).

Người trẻ không đứng ngoài cuộc khủng hoảng khí hậu

Phát biểu tại phiên thảo luận, anh Nguyễn Vĩnh Kha (Ủy viên Ban Thư ký, Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (TP HCM) nhấn mạnh: nhận thức phải đi trước hành động.

“Đây không phải câu chuyện của lãnh đạo hay tổ chức, mà là trách nhiệm của mỗi người trẻ”, anh nói. Anh cũng cho rằng sự phát triển khoa học - công nghệ hiện nay là cơ hội để thanh niên tham gia tích cực hơn vào hành động vì môi trường.

Hội nghị cũng trao giải cho các đại biểu thanh niên tham gia mô phỏng COP 2025.

Các đại biểu trẻ chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình mô phỏng COP, khẳng định hành trình này giúp họ nâng cao năng lực xanh và tư duy phát triển bền vững. Một số mô hình cộng đồng như Sài Gòn Xanh, Xanh Việt Nam… cũng được nhắc đến như ví dụ thanh niên tự tổ chức hành động vì môi trường.

Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025 sẽ chính thức đánh dấu sự khởi động của “Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu” (YCAW Vietnam 2025). Tuần lễ này được thiết kế nhằm trang bị cho thanh niên những kỹ năng xanh, nâng cao hiểu biết về các vấn đề khí hậu. Đồng thời, kết nối người trẻ với quá trình xây dựng chính sách gắn với mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam và quan trọng nhất là làm nổi bật các giải pháp do chính thanh niên khởi xướng.



