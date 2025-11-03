Người trẻ có trách nhiệm trước biến đổi khí hậu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Người trẻ có trách nhiệm trước biến đổi khí hậu

Vân Nhi

(NLĐO) - Sự phát triển khoa học - công nghệ hiện nay là cơ hội để thanh niên tham gia tích cực hơn vào hành động vì môi trường

Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025 vừa diễn ra tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM. Hội nghị khởi động Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Đánh thức” người trẻ về biến đổi khí hậu

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cắt sợi ruy băng để giúp học sinh, sinh viên hình dung rõ hơn thực trạng biến đổi khí hậu. Hành động này minh họa cho con số 1.300 tỉ USD - quỹ ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong khi mức độ hiện mới đạt được mới chỉ 23% (khoảng 300 tỉ USD).

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gửi thông điệp về khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu qua hành động cắt ruy băng. 

Dù quan tâm đến khí hậu, nhiều bạn trẻ vẫn thiếu kỹ năng hành động. Khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2023 cho thấy 70% thanh niên gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách và tham gia hoạt động vì môi trường.

Chương trình VYCEP (Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway) được triển khai dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất, nhận thức: thông qua VYCEP Tour và các buổi tọa đàm tại trường học nhằm lan tỏa kiến thức khí hậu gần gũi, dễ hiểu. Thứ hai, năng lực: trang bị kỹ năng xanh cho thanh niên bằng hoạt động mô phỏng đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC), thu hút hơn 300 người trẻ tham gia ứng tuyển. Thứ ba, tham gia: đưa tiếng nói thanh niên vào quá trình ra quyết định qua tuần lễ khí hậu hưởng ứng Hội nghị các bên (Conference of the Parties - COP).

Người trẻ không đứng ngoài cuộc khủng hoảng khí hậu

Phát biểu tại phiên thảo luận, anh Nguyễn Vĩnh Kha (Ủy viên Ban Thư ký, Chánh văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (TP HCM) nhấn mạnh: nhận thức phải đi trước hành động.

“Đây không phải câu chuyện của lãnh đạo hay tổ chức, mà là trách nhiệm của mỗi người trẻ”, anh nói. Anh cũng cho rằng sự phát triển khoa học - công nghệ hiện nay là cơ hội để thanh niên tham gia tích cực hơn vào hành động vì môi trường.

HH Bảo Ngọc làm gì để thức tỉnh người trẻ trước biến đổi khí hậu? - Ảnh 1.

Hội nghị cũng trao giải cho các đại biểu thanh niên tham gia mô phỏng COP 2025.

Các đại biểu trẻ chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình mô phỏng COP, khẳng định hành trình này giúp họ nâng cao năng lực xanh và tư duy phát triển bền vững. Một số mô hình cộng đồng như Sài Gòn Xanh, Xanh Việt Nam… cũng được nhắc đến như ví dụ thanh niên tự tổ chức hành động vì môi trường.

Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển bền vững 2025 sẽ chính thức đánh dấu sự khởi động của “Tuần lễ Thanh niên Việt Nam hành động vì Khí hậu” (YCAW Vietnam 2025). Tuần lễ này được thiết kế nhằm trang bị cho thanh niên những kỹ năng xanh, nâng cao hiểu biết về các vấn đề khí hậu. Đồng thời, kết nối người trẻ với quá trình xây dựng chính sách gắn với mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam và quan trọng nhất là làm nổi bật các giải pháp do chính thanh niên khởi xướng.


Tin liên quan

Hàng trăm chuyên gia bàn về chuyển đổi số và phát triển bền vững ở Đông Nam Á

Hàng trăm chuyên gia bàn về chuyển đổi số và phát triển bền vững ở Đông Nam Á

(NLĐO) - Hơn 100 tham luận bàn về vấn đề liên quan đến kinh tế, môi trường và chuyển đổi số, diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-8 tại TP HCM.

Học sinh TP HCM lan tỏa ý tưởng vì cộng đồng xanh

(NLĐO) - Cuộc thi khuyến khích học sinh đề xuất giải pháp sáng tạo vì cộng đồng xanh, góp phần nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM ra mắt mạng lưới đào tạo xuất sắc năng lượng xanh

(NLĐO) - Ngày 26-9, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng lĩnh vực năng lượng tái tạo.

hoa hậu Phát triển bền vững biến đổi khí hậu net zero học sinh sinh viên môi trường thanh niên Liên Hợp Quốc người trẻ Lê Nguyễn Bảo Ngọc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo