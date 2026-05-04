Người trẻ khởi nghiệp đầy bản lĩnh

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, một làn sóng khởi nghiệp sáng tạo của giới trẻ Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp của người trẻ khẳng định vị thế bằng cách khai thác triệt để các thị trường ngách và kiến tạo trải nghiệm khách hàng độc bản.

Chọn lối đi "ngược dòng"

Trong phân khúc F&B (kinh doanh dịch vụ ẩm thực) vốn đã quá chật chội với hàng loạt thương hiệu nổi bật, anh Nguyễn Việt Quốc (ngụ phường Long Bình, TP HCM) đã bản lĩnh chọn một lối đi "ngược dòng". Năm 2022, anh quyết định từ bỏ công việc văn phòng để dấn thân vào thế giới bánh truyền thống với bột và men.

Quyết định này khiến Quốc trải qua những ngày tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ, khi áp lực tài chính và sự đơn độc của người mới chập chững khởi nghiệp có lúc tưởng chừng đã dập tắt niềm đam mê của anh. Dù vậy, với anh, giá trị chiếc bánh không chỉ là hương vị mà còn là sợi dây kết nối cảm xúc giữa người sản xuất và người thưởng thức.

Thay vì chạy theo những tên gọi tiếng Anh thời thượng, Quốc định danh tiệm bánh của mình bằng một thương hiệu bình dị: "Bánh Nhà Quốc". Đây không đơn thuần là tên gọi mà còn là lời khẳng định về sự hiện diện cá nhân và tâm huyết đổ vào từng công đoạn - từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến việc canh cánh bên lò bánh hàng giờ.

Với Quốc, việc tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng không thể hiện ở những chiến dịch marketing rầm rộ, mà qua sự kiên định của anh với dòng sản phẩm duy nhất: bánh bò thốt nốt. Việc tập trung vào thị trường ngách - bánh truyền thống cho dân văn phòng là một chiến lược có tính toán của Quốc, giúp anh xây dựng được tệp khách hàng bền vững. Họ là những người không chạy theo xu hướng ẩm thực nhất thời, mà khao khát một món ăn, thức uống có hương vị ổn định và được chăm sóc tận tình.

Minh bạch, tử tế

Nếu anh Nguyễn Việt Quốc đại diện cho sự chân thành trong ẩm thực với "Bánh Nhà Quốc", thì chị Trần Thị Thanh Trâm (phường Khánh Hội, TP HCM) lại cố gắng thể hiện sự giao thoa giữa tư duy nghệ thuật thủ công và công nghệ hiện đại với "Tiệm Nửa Thước". Đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 30, quyết định từ bỏ sự ổn định để bắt đầu lại từ con số không với đồ gỗ thủ công là một minh chứng cho khát khao tự chủ và mong muốn cá nhân hóa những vật dụng thường nhật.

Theo chị Trâm, tên gọi "Nửa Thước" cho thấy sự giới hạn có chủ đích. Thế nhưng, trong không gian khiêm tốn của tiệm thủ công mỹ nghệ này, sự tỉ mỉ được đẩy lên tối đa.

Anh Nguyễn Việt Quốc với những chiếc bánh truyền thống phục vụ khách hàng

Chị Trâm và cộng sự đã khéo léo ứng dụng công nghệ chế tác kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo để hình ảnh hóa ý tưởng của khách hàng, song vẫn giữ được dấu ấn con người trong từng khâu kiểm soát chất lượng. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, khi họ không chỉ là người mua sắm mà còn gián tiếp tham gia quá trình tạo nên sản phẩm.

Thách thức lớn nhất với người làm đồ thủ công mỹ nghệ hiện nay là không ít khách hàng thường so sánh giá trị giữa sản phẩm chế tác riêng biệt và hàng công nghiệp sản xuất đại trà. Thế nhưng, bằng thái độ cởi mở và sự thấu cảm sâu sắc, chị Trâm đã biến thắc mắc của khách hàng thành cơ hội để kể câu chuyện về vật liệu, về thời gian, về tâm hồn được gửi gắm trong từng sản phẩm. Việc chị từ chối những đơn hàng không phù hợp để bảo vệ uy tín thương hiệu cũng cho thấy bản lĩnh của người khởi nghiệp trẻ – một cái "tôi" không cứng nhắc mà đầy linh hoạt, biết cách dung hòa giữa đam mê và thực tại để tạo nên một hệ sinh thái "thực và thật".

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Quang (phường Thủ Đức, TP HCM) lại chọn cho mình một con đường đầy gai góc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Với xưởng đông trùng hạ thảo Thanh Huyền, anh khởi nghiệp trong một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác cao độ về môi trường và thông số kỹ thuật.

Anh Quang từng phải đối mặt những sự cố hỏng hóc máy móc nghiêm trọng, song chính tinh thần "7 phần tự lực, 3 phần cầu thị" đã giúp anh vượt qua khó khăn. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, anh lặn lội đến các viện nghiên cứu, học hỏi từ những người đi trước và tự rà soát từng "lỗ hổng" trong quy trình sản xuất.

"Vũ khí" sắc bén nhất mà anh Quang dùng để cạnh tranh với các "ông lớn" trên thị trường là sự minh bạch. Bằng cách tập trung vào thị trường ngách là đông trùng hạ thảo tươi thu hoạch trong ngày và cá nhân hóa quá trình tư vấn sức khỏe cho từng người dùng, anh đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng "trung thành".

Với những người trẻ khởi nghiệp nêu trên, bản lĩnh, sự tử tế và kiến thức chuyên môn luôn được chú trọng.