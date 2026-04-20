Kinh tế

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Bài và ảnh: TÂM MINH

Đồng Tháp đang hướng đến mục tiêu trở thành địa phương khởi nghiệp tiêu biểu, qua việc đồng hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp start-up

Giai đoạn 2021-2025, việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp tại Đồng Tháp được triển khai đồng bộ, lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ. Nhờ đó, Đồng Tháp đã được chương trình Khởi nghiệp quốc gia vinh danh là "Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024".

Ươm mầm, nuôi dưỡng phong trào

Một số DN tư nhân tại Đồng Tháp đã phát triển lớn mạnh, khẳng định thương hiệu. Theo bảng xếp hạng 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), Đồng Tháp có 13 DN. Trong đó, sản phẩm của nhiều DN đã vươn ra thị trường khu vực và quốc tế, trở thành lực lượng chủ lực, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 9,2 tỉ USD năm 2025.

Là một trong những đơn vị tiên phong ươm mầm start-up, thời gian qua, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp từng bước hình thành cộng đồng khởi nghiệp thanh niên với sự tham gia của tổ chức Đoàn - hội, DN, cơ sở giáo dục và các tổ chức hỗ trợ.

Đồng Tháp hiện có khoảng 16 tổ chức tham gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần tạo mạng lưới liên kết từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, Tỉnh Đoàn giữ vai trò kết nối và dẫn dắt, tập trung định hướng xây dựng câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tại xã, phường và trường học, duy trì mô hình "Đàn sếu khởi nghiệp". Tỉnh Đoàn còn triển khai các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ thanh niên về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, kết nối vốn và thị trường.

Trong số những gương mặt khởi nghiệp tiêu biểu tại địa phương, anh Nguyễn Trung Tính, ngụ xã Bình Hàng Trung, được nhắc đến nhiều. Anh đã phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo từ lợi thế nông nghiệp địa phương khi ra mắt bộ giải pháp Antibio X2 thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và chế phẩm BiO Gen1 xử lý môi trường ao nuôi.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Tháp luôn đồng hành với phong trào khởi nghiệp, nhất là trong giới trẻ

Anh Tính còn thành lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Alpha Amin. DN khởi nghiệp này chuyên nghiên cứu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn trong lĩnh vực thuốc thú y, qua đó sản xuất các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản theo hướng sạch và bền vững.

Với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các dự án khởi nghiệp được ưu tiên hỗ trợ theo hướng riêng biệt, tập trung vào việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững cho các mô hình khởi nghiệp của thanh niên.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết thời gian qua, tỉnh đã phát động chương trình khởi nghiệp, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong xã hội. UBND tỉnh định hướng đưa Đồng Tháp trở thành địa phương khởi nghiệp tiêu biểu.

Nhiều giải pháp hỗ trợ

Theo ông Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, thời gian tới, Tỉnh Đoàn xác định việc "thắp lửa" tinh thần khởi nghiệp không dừng ở việc tạo phong trào, mà sẽ chuyển mạnh sang xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thanh niên theo hướng thực chất, có chiều sâu và bền vững.

Trong đó, Tỉnh Đoàn sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà Đồng Tháp có lợi thế và thanh niên có khả năng bứt phá như: nông nghiệp công nghệ cao, OCOP, kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại điện tử...

"Tỉnh Đoàn sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị DN, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thanh niên tiếp cận chuyển đổi số như một nền tảng vận hành sản xuất - kinh doanh. Tỉnh Đoàn cũng tiếp tục duy trì, phát triển mô hình "Đàn sếu khởi nghiệp" theo hướng lựa chọn các DN thanh niên tiêu biểu, có tiềm năng dẫn dắt thị trường để đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp mới" - ông Quyết thông tin.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển DN khởi nghiệp; tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển.

"Ngoài ra, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cho các dự án, DN khởi nghiệp tiềm năng; hỗ trợ DN khởi nghiệp phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn vốn" - ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh. 

Khởi nghiệp online với cây giống, hoa kiểng Tết

