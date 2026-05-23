Người trẻ rụng tóc, hói đầu vì những thói quen tưởng vô hại

Mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 người đến khám vì rụng tóc và số ca đang có xu hướng gia tăng, trẻ hóa" - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Thị Hà Vinh, Phó Khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 9 diễn ra ngày 22 và 23-5.

Stress, thức khuya khiến nhiều người trẻ rụng tóc, hói đầu. Ảnh minh hoạ

Người trẻ hói đầu vì áp lực, thức khuya

Theo bác sĩ Vinh, nhiều bệnh nhân mới ngoài 20 tuổi nhưng tóc đã thưa rõ vùng đỉnh đầu, đường ngôi rộng hoặc rụng thành từng nắm sau khi gội. Không ít trường hợp phải điều trị kéo dài vì nang tóc suy yếu nặng.

Điển hình là nam thanh niên 23 tuổi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đến khám khi vùng trán đã hói hình chữ M, tóc thưa rõ vùng đỉnh đầu dù tuổi còn khá trẻ. Ngoài yếu tố di truyền, bệnh nhân cho biết thường xuyên chịu áp lực công việc lớn, căng thẳng kéo dài và thức khuya do đặc thù công việc.

Bệnh nhân từng thử nhiều loại dầu gội và sản phẩm quảng cáo mọc tóc trên mạng nhưng không cải thiện. Hiện bệnh nhân phải phối hợp thuốc uống, thuốc bôi cùng nhiều liệu pháp phục hồi nang tóc nhằm làm chậm quá trình hói đầu.

Bác sĩ Hà Vinh cho rằng thức khuya, stress khiến nhiều người rụng tóc sớm

Theo bác sĩ, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp mới 18-20 tuổi đã xuất hiện tình trạng hói đầu, tóc thưa rõ vùng đỉnh. Phần lớn liên quan lối sống thiếu lành mạnh, thức khuya, ăn uống thất thường, lạm dụng đồ ăn nhanh.

"Rụng tóc ngày nay gần như trở thành một bệnh lý thời đại liên quan lối sống. Stress kéo dài và thiếu ngủ làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc. Nang tóc bị đẩy vào giai đoạn "nghỉ" sớm hơn bình thường, khiến tóc rụng hàng loạt" - bác sĩ Hà Vinh nhận định.

Cùng đó, xu hướng ăn kiêng cực đoan để giảm cân nhanh cũng là nguyên nhân phổ biến. Khi cơ thể thiếu protein, sắt, kẽm và vitamin, dưỡng chất sẽ được ưu tiên cho các cơ quan quan trọng như tim, gan, phổi thay vì nuôi nang tóc. Chỉ sau vài tháng ăn uống thiếu khoa học, tóc sẽ khô xơ, dễ gãy và rụng nhiều.

Bác sĩ Hà Vinh (bên trái) chia sẻ về tình trạng rụng tóc, hói đầu ở người trẻ

Bác sĩ cũng ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ bị rụng tóc do di truyền. Ở những người có tiền sử gia đình hói đầu, bệnh có thể xuất hiện từ rất sớm và tiến triển nhanh hơn nếu thường xuyên stress, thức khuya.

Cẩn trọng với quảng cáo "mọc tóc thần tốc"

Theo bác sĩ Hà Vinh, trung bình mỗi người rụng khoảng 50-100 sợi tóc mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu tóc rụng nhiều hơn mức này, rụng thành từng búi khi chải hoặc gội, kèm ngứa, đỏ, bong vảy hay đau rát da đầu thì cần đi khám chuyên khoa sớm.

Với những trường hợp rụng tóc kéo dài hoặc nang tóc suy yếu, việc điều trị thường phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Hiện điều trị rụng tóc có xu hướng cá thể hóa thay vì chỉ dùng thuốc uống hoặc thuốc bôi đơn thuần.

Các phương pháp như laser năng lượng thấp, huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) hay thuốc ức chế JAK được phối hợp nhằm phục hồi nang tóc và kích thích tóc mọc trở lại. Trong khi đó, cấy tóc chỉ được xem là giải pháp cuối cùng khi nang tóc đã tổn thương không thể phục hồi.

Thăm khám cho bệnh nhân rụng tóc cả mảng tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Trước làn sóng quảng cáo "mọc tóc thần tốc" trên mạng xã hội, chuyên gia cảnh báo người dân không nên tin vào những cam kết tóc mọc dày chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần.

"Tóc tự nhiên chỉ mọc khoảng một cm mỗi tháng và điều trị thực sự thường cần ít nhất 3-6 tháng mới thấy hiệu quả rõ rệt. Trong khi đó, rụng tóc do di truyền hoặc tuổi tác thường phải điều trị kéo dài và tốn kém" - bác sĩ Vinh nói.

Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây kích ứng, viêm da hoặc khiến tình trạng rụng tóc nặng hơn. Việc tự điều trị còn dễ khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, kiểm soát stress, ăn uống cân bằng và tránh lạm dụng hóa chất tạo kiểu để giảm nguy cơ rụng tóc, hói đầu sớm.