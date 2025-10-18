Người truyền lửa mới ở VTV Bình Điền Long An

Trong "thế hệ vàng" của bóng chuyền nữ Việt Nam các thập niên 2000 và 2010, không ít tuyển thủ chọn theo đuổi sự nghiệp huấn luyện sau khi nghỉ thi đấu. Tuy vậy, không phải ai trong số các ngôi sao thành danh như Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ… cũng thành công trên băng ghế chỉ đạo, dù đảm nhiệm trọng trách HLV trưởng hay chỉ trong vai trò trợ lý.

Nói lịch sử "chọn lựa" Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng chẳng quá lời. Tháng 6-2024, cô được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển nữ trẻ Long An và ngay lập tức đưa đội bóng này lên ngôi vô địch trẻ quốc gia. Cuối năm, cô "tái xuất" trong vai trò trợ lý HLV kiêm VĐV của VTV Bình Điền Long An và đội bóng nữ hay nhất miền Nam có lần thứ 5 đăng quang ngôi hậu quốc gia 2024.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bìa trái) và chuỗi kỳ tích mới của bóng chuyền nữ Việt Nam. (Ảnh: THIÊN HOÀNG)

Ngọc Hoa cũng không nghĩ sẽ có lúc được trao trọng trách lèo lái VTV Bình Điền Long An - đội bóng mà cô đã gắn bó từ năm 2004 trong vai trò VĐV đội một khi mới 16 tuổi. Các HLV tiền nhiệm như Suzuki, Lương Khương Thượng, Nguyễn Quốc Vũ, Lương Nguyễn Ngọc Hiền hay Thái Quang Lai đã đưa tên tuổi đội bóng miền Tây Nam Bộ lên hàng ngũ ngôi sao của bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng có lẽ trường hợp của Ngọc Hoa là "độc nhất vô nhị".

Cô tiếp quản VTV Bình Điền Long An sau khi HLV Thái Quang Lai rời đi và với dàn cầu thủ hầu hết từng là học trò thời tuyển trẻ Long An, thêm một vài gương mặt sát cánh trong chiến dịch chinh phục ngôi hậu mùa giải năm ngoái, Ngọc Hoa tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng đã gói trọn "tuổi thanh xuân" của mình.

Vắng dàn VĐV chủ lực Trần Thị Thanh Thúy, Phan Khánh Vy và Nguyễn Thị Trà My, VTV Bình Điền Long An chẳng hề yếu đi như nhiều người lo ngại. Cùng với sự trở lại kịp thời của cựu đội trưởng Kim Thanh, các gương mặt trẻ như Lữ Phương, Lan Vy, Như Anh trưởng thành "nhanh đến chóng mặt" để cùng với Kim Thoa, Khánh Đang hình thành bộ khung mới của đội bóng Long An cũ.

Khi còn thi đấu, Ngọc Hoa là thành viên quan trọng của VTV Bình Điền Long An trong cả 5 chức vô địch quốc gia. Giờ đây, cô đưa về danh hiệu vô địch thứ 6 với tư cách là "thuyền trưởng". Thành tích ấy giúp Ngọc Hoa chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giành chức vô địch bóng chuyền quốc gia ở cả hai vai trò VĐV và HLV.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa biết cách khơi dậy tinh thần chiến đấu cũng như sự tự tin nơi học trò trẻ. Ngọc Hoa đề cao tính kỷ luật và bản lĩnh thi đấu, song luôn giữ không khí gần gũi trong tập luyện. Các học trò xem cô vừa là HLV vừa là người chị lớn - người sẵn sàng góp ý, chia sẻ và bảo vệ họ trước mọi áp lực.



