Sức khỏe

Người từ 70 tuổi ở TP HCM được nhận quà chúc thọ, mừng thọ 5 năm một lần

Hải Yến

(NLĐO) - Người cao tuổi ở TP HCM sẽ được nhận quà chúc thọ, mừng thọ vào các mốc tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100... với giá trị tăng dần

Chiều 8-8, Sở Y tế TP HCM cho biết từ ngày 1-1-2026, chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thành phố.

Từ năm sau, người từ 70 tuổi ở TP HCM được nhận quà gì vào ngày sinh nhật? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc thọ người cao tuổi

Theo Sở Y tế, đây là một trong những bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội của TP HCM, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nhất quán của chính quyền thành phố đối với người cao tuổi – những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phương.

Trước thời điểm sáp nhập, TP HCM, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương đều có chính sách riêng về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, phù hợp với đặc điểm và điều kiện ngân sách. Tuy nhiên, sự khác biệt này dẫn đến chênh lệch đáng kể trong mức hưởng của người cao tuổi tại từng nơi dù cùng độ tuổi và hoàn cảnh.

Sau khi hợp nhất 3 địa phương, việc duy trì đồng thời 3 mức chi khác nhau không chỉ gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra cảm giác thiếu công bằng, ảnh hưởng đến sự đồng thuận xã hội.

Do đó, Hội đồng Nhân dân TP HCM đã thống nhất ban hành nghị quyết mới, thay thế toàn bộ các chính sách liên quan trước đây, nhằm thiết lập một mặt bằng chung, bảo đảm công bằng, minh bạch và nhất quán trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo quy định mới, người từ 70 tuổi, đăng ký thường trú hoặc tạm trú hợp pháp tại TP HCM từ 6 tháng trở lên sẽ được nhận quà chúc thọ, mừng thọ vào các mốc tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100. Mức quà tặng sẽ phân chia theo độ tuổi, tăng dần về giá trị, thể hiện sự tôn kính và tri ân của chính quyền thành phố.

Người cao tuổi đang sinh sống, được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc TP HCM quản lý cũng sẽ được thụ hưởng chính sách một cách đầy đủ và bình đẳng.

Bên cạnh giá trị vật chất, chính sách này còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, là dịp để chính quyền và toàn xã hội bày tỏ sự tri ân đối với những "cây cao bóng cả" đã gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

"Chính sách này là hành động cụ thể hóa đạo lý 'kính lão trọng thọ' trong thời đại mới. Người cao tuổi chính là những nhân chứng lịch sử sống động, là vốn quý của xã hội. Việc chăm lo, tri ân họ chính là trách nhiệm và cũng là thước đo của sự văn minh" - ngành y tế TP HCM nhấn mạnh.

Dự kiến, hoạt động chúc thọ, mừng thọ sẽ được tổ chức vào các dịp như: Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6), Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10), Tết Nguyên đán… Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, bền vững.

Thêm 35.000 người cao tuổi mỗi năm, tốc độ già hóa dân số tại TP HCM diễn ra rất nhanh

Thêm 35.000 người cao tuổi mỗi năm, tốc độ già hóa dân số tại TP HCM diễn ra rất nhanh

(NLĐO) - Trong vòng 7 năm (2017-2024), số người cao tuổi tại TP HCM tăng thêm khoảng 243.500, bình quân tăng gần 35.000 người/năm

Người cao tuổi lo bệnh lý, bác sĩ Hệ thống Y tế GEMs giải đáp

(NLĐO) - Nhiều bệnh lý, khúc mắc của các cụ cao tuổi đã được các bác sĩ thuộc Hệ thống Y tế GEMs giải đáp cụ thể.

Người cao tuổi học vẽ tranh, làm quà lưu niệm để hỗ trợ đồng bào bị bão, lũ

(NLĐO) – Tại TP HCM, một gian hàng đặc biệt bày bán các sản phẩm thủ công do những cụ ông, cụ bà tự tay làm để gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ở miền Bắc.

