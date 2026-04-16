Sức khỏe Bác sĩ của bạn

Người uống trà sữa thường xuyên cần lưu ý

N.Dung ghi

Bạn đọc Nguyễn Diệp Chi (ở Hà Nội) hỏi: Các con tôi rất thích uống trà sữa. Trước đây, hầu như ngày nào các cháu cũng uống 1-2 ly nhưng gần đây do tăng cân

nên gia đình chỉ cho uống 1 ly/ngày. Việc uống trà sữa thường xuyên như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

PGS-TS LÊ BẠCH MAI, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế), trả lời: Trà sữa đã trở thành thức uống ưa thích của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ gen Z. Tuy nhiên, đây là loại đồ uống chứa lượng đường cao, việc sử dụng thường xuyên đang là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều nghiên cứu cho thấy một ly trà sữa 500 ml có thể chứa khoảng 80-100 g đường, vượt quá nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Dù một số cửa hàng đã giảm lượng đường hoặc thay đổi công thức, thực tế mỗi ly vẫn có thể chứa khoảng 30-50 g đường.

Về năng lượng, một cốc nhỏ cung cấp khoảng 300 kcal, cỡ lớn khoảng 500 kcal. Để tiêu hao năng lượng từ một cốc nhỏ, cần khoảng 90 phút đi bộ. Vì vậy, nếu uống trà sữa hằng ngày, cơ thể sẽ nạp vào lượng đường và năng lượng lớn. Thói quen này làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên. Với lứa tuổi học đường, việc uống nhiều trà sữa còn có thể làm mất cân đối dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển. Về lâu dài, việc tiêu thụ nhiều đường có thể dẫn đến các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, thậm chí tăng nguy cơ sỏi thận. Theo khuyến cáo, mỗi tuần chỉ nên uống 1-2 ly trà sữa. Không nên duy trì thói quen uống hằng ngày, nhất là trong bối cảnh tỉ lệ thừa cân, béo phì đang gia tăng, đặc biệt ở lứa tuổi học đường. 

