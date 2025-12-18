Thêm khuyến cáo mới về việc uống nhiều cà phê, trà sữa, nước tăng lực

Thông tin trên được các bác sĩ chia sẻ tại buổi talkshow "Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo" do báo Pháp luật TP HCM tổ chức, ngày 18-12.



Cảnh báo bệnh thận trẻ hoá

Chia sẻ về nguy cơ thận mạn ở người trẻ, TS-BS Phạm Văn Hiền, Khoa Thận nhân tạo-Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết hiện bệnh viện đang điều trị hàng trăm bệnh nhân chạy thận định kỳ với số lượt bệnh nhân chạy thận cấp cứu rất lớn. Đáng chú ý, trong quá trình tiếp xúc với các bệnh nhân tại khoa tỉ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, chiếm 12,8% dân số trưởng thành. Theo thống kê, 3 tháng đầu của năm 2024, trong số 450 bệnh nhân chạy thận định kỳ có khoảng 15% dưới 35 tuổi.

Nhận định về nguyên nhân gây bệnh ở người trẻ, theo bác sĩ Hiền, có nhiều nguyên nhân như viêm viêm cầu thận mạn, bệnh thận nguyên phát, đái tháo đường, tăng huyết áp, tổn thương thận cấp tính, yếu tố di truyền, chuyển hóa, thói quen sống và môi trường.

Chia sẻ thêm về lối sống ảnh hưởng của người trẻ ảnh hưởng đến thận, BSCKII Bùi Thị Ngọc Yến, Giảng viện Bộ môn Nội-Đại học Y Dược TP HCM, cho biết chế độ ăn uống không lành mạnh, nhiều đường, thịt, chất béo, ăn mặn, ít vận động, béo phì cũng tác động xấu đến thận. Giảm cân không khoa học, cắt giảm carbohydrate, tăng chất béo/protein, lạm dụng nước tăng lực, cà phê, rượu bia, thuốc giảm đau hay thực phẩm bổ sung như whey protein, steroid/testosterone, vitamin C, collagen cũng đều có nguy cơ làm hại thận. Thậm chí, xăm hình không an toàn có thể lây virus qua đường máu, dẫn tới viêm cầu thận.

"Ngoài ra, nhiều bạn sử dụng trà giảm cân, thuốc xổ, hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, dẫn đến mất nước, tổn thương thận, thậm chí không hồi phục. Do đó, giảm cân nên thực hiện đúng phương pháp, cân bằng năng lượng, kết hợp chế độ ăn lành mạnh và tập luyện phù hợp" - BS Yến nhấn mạnh.

Đối với thức uống quen thuộc, BSCK2 Trần Lê Quân, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, cho rằng uống nhiều cà phê, nước tăng lực, kết hợp thiếu nước và stress làm tăng áp lực lên thận khiến tăng nguy cơ sỏi thận và suy thận. Để uống cà phê lượng cà phê an toàn là khoảng 60mg mỗi 3–4 tiếng, uống trước khi uống nước gấp 2–3 lần lượng cà phê để hạn chế nguy cơ.

Dấu hiệu cần chú ý

Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn thường biểu hiện muộn với các triệu chứng như: Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, giảm cảm giác thèm ăn, phù chân tay mặt, tiểu bất thường, khó thở, ngứa da, đau ngực.

Để phòng ngừa bệnh thận nên uống đủ nước, giữ cân nặng, vận động, ăn uống lành mạnh, theo dõi huyết áp và đường huyết, tránh thuốc giảm đau không kê toa, thuốc xổ, hạn chế rượu bia và caffein là các biện pháp quan trọng. Người trẻ khỏe mạnh nên kiểm tra thận 1-2 năm/lần, người có yếu tố nguy cơ nên kiểm tra hàng năm.

Nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động chăm sóc thận từ khi còn trẻ chính là cách bảo vệ sức khỏe dài hạn, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.