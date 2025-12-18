Thêm khuyến cáo mới về việc uống nhiều cà phê, trà sữa, nước tăng lực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thêm khuyến cáo mới về việc uống nhiều cà phê, trà sữa, nước tăng lực

Hải Yến

(NLĐO) - Thường xuyên lạm dụng nước tăng lực, trà sữa hoặc cà phê đậm gây áp lực không nhỏ lên thận.

Thông tin trên được các bác sĩ chia sẻ tại buổi talkshow "Suy thận tuổi đôi mươi: Nguy cơ và những cảnh báo" do báo Pháp luật TP HCM tổ chức, ngày 18-12.

Cảnh báo bệnh thận trẻ hoá

Chia sẻ về nguy cơ thận mạn ở người trẻ, TS-BS Phạm Văn Hiền, Khoa Thận nhân tạo-Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho biết hiện bệnh viện đang điều trị hàng trăm bệnh nhân chạy thận định kỳ với số lượt bệnh nhân chạy thận cấp cứu rất lớn. Đáng chú ý, trong quá trình tiếp xúc với các bệnh nhân tại khoa tỉ lệ bệnh nhân dưới 40 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tính giai đoạn cuối đang tăng nhanh trong những năm gần đây.

Thận áp lực vì uống nhiều cà phê, trà sữa, nước tăng lực - Ảnh 1.

Các bác sĩ chia sẻ tại chương trình

Hiện Việt Nam có khoảng 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, chiếm 12,8% dân số trưởng thành. Theo thống kê, 3 tháng đầu của năm 2024, trong số 450 bệnh nhân chạy thận định kỳ có khoảng 15% dưới 35 tuổi.

Nhận định về nguyên nhân gây bệnh ở người trẻ, theo bác sĩ Hiền, có nhiều nguyên nhân như viêm viêm cầu thận mạn, bệnh thận nguyên phát, đái tháo đường, tăng huyết áp, tổn thương thận cấp tính, yếu tố di truyền, chuyển hóa, thói quen sống và môi trường.

Chia sẻ thêm về lối sống ảnh hưởng của người trẻ ảnh hưởng đến thận, BSCKII Bùi Thị Ngọc Yến, Giảng viện Bộ môn Nội-Đại học Y Dược TP HCM, cho biết chế độ ăn uống không lành mạnh, nhiều đường, thịt, chất béo, ăn mặn, ít vận động, béo phì cũng tác động xấu đến thận. Giảm cân không khoa học, cắt giảm carbohydrate, tăng chất béo/protein, lạm dụng nước tăng lực, cà phê, rượu bia, thuốc giảm đau hay thực phẩm bổ sung như whey protein, steroid/testosterone, vitamin C, collagen cũng đều có nguy cơ làm hại thận. Thậm chí, xăm hình không an toàn có thể lây virus qua đường máu, dẫn tới viêm cầu thận.

"Ngoài ra, nhiều bạn sử dụng trà giảm cân, thuốc xổ, hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc, dẫn đến mất nước, tổn thương thận, thậm chí không hồi phục. Do đó, giảm cân nên thực hiện đúng phương pháp, cân bằng năng lượng, kết hợp chế độ ăn lành mạnh và tập luyện phù hợp" - BS Yến nhấn mạnh.

Đối với thức uống quen thuộc, BSCK2 Trần Lê Quân, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, cho rằng uống nhiều cà phê, nước tăng lực, kết hợp thiếu nước và stress làm tăng áp lực lên thận khiến tăng nguy cơ sỏi thận và suy thận. Để uống cà phê lượng cà phê an toàn là khoảng 60mg mỗi 3–4 tiếng, uống trước khi uống nước gấp 2–3 lần lượng cà phê để hạn chế nguy cơ.

Dấu hiệu cần chú ý

Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn thường biểu hiện muộn với các triệu chứng như: Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, giảm cảm giác thèm ăn, phù chân tay mặt, tiểu bất thường, khó thở, ngứa da, đau ngực.

Để phòng ngừa bệnh thận nên uống đủ nước, giữ cân nặng, vận động, ăn uống lành mạnh, theo dõi huyết áp và đường huyết, tránh thuốc giảm đau không kê toa, thuốc xổ, hạn chế rượu bia và caffein là các biện pháp quan trọng. Người trẻ khỏe mạnh nên kiểm tra thận 1-2 năm/lần, người có yếu tố nguy cơ nên kiểm tra hàng năm.

Nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ và chủ động chăm sóc thận từ khi còn trẻ chính là cách bảo vệ sức khỏe dài hạn, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tin liên quan

Mất chi, suy thận vì tin lời "thầy mạng"

Mất chi, suy thận vì tin lời "thầy mạng"

Mỗi thông tin sai lệch lan truyền có thể khiến một bệnh nhân mất cơ hội điều trị đúng

Căn bệnh khiến da khô cứng đến tắc ruột hiếm gặp ở cô gái trẻ

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân mắc căn bệnh xơ cứng bì, cường giáp và bệnh hiếm hội chứng động mạch mạc treo tràng trên.

Liệt tứ chi vì một bất cẩn nhỏ

(NLĐO)- Khi có một chấn thương cột sống nếu có dấu hiệu tê hoặc cảm giác yếu các chi nên đến các cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử lý sớm

đái tháo đường chế độ ăn uống đáng chú ý đại học y dược suy thận Ăn uống lành mạnh bệnh thận suy thận trẻ hoá người trẻ suy thận suy thận sớm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo