Người Việt đầu tiên làm Tổng giám đốc Citibank

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người Việt đầu tiên làm Tổng giám đốc Citibank

Thái Phương

(NLĐO) – Bà Ngô Thị Hồng Minh là người Việt đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Citibank.

Ngày 5-12, Ngân hàng Citi công bố quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh vào vị trí Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM và phụ trách chung hoạt động của Citi tại Việt Nam. 

TIN LIÊN QUAN

Bà Minh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc kể từ khi ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm trước.

Trong vai trò mới, bà Minh sẽ là đại diện cao nhất của Citi, lãnh đạo thống nhất toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hồng Minh: Tổng giám đốc Citibank đầu tiên người Việt tại TP HCM - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Hồng Minh

Bà Ngô Thị Hồng Minh có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính. Bà gia nhập Citi từ đầu năm 2024, phụ trách mảng kinh doanh vốn và thị trường.

Theo định chế này, việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của ngân hàng đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của thị trường Việt Nam trong cụm thị trường Nam Á (Asia South) của ngân hàng.

Citi là một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, hiện diện tại hơn 180 quốc gia. Đầu năm 2023, Citi hoàn tất chuyển nhượng mảng ngân hàng bán lẻ tại 4 thị trường Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia) cho ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore). Tại Việt Nam, ngân hàng này hiện tập trung vào mảng khách hàng doanh nghiệp.

Tin liên quan

Một loạt ngân hàng bất ngờ dừng gói ưu đãi cho vay mua nhà với người trẻ

Một loạt ngân hàng bất ngờ dừng gói ưu đãi cho vay mua nhà với người trẻ

(NLĐO) – Một số ngân hàng dừng gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà, nhiều ngân hàng khác vẫn cho vay với lãi suất nhích lên.

Ngân hàng lớn cũng vào cuộc tăng lãi suất tiết kiệm

(NLĐO) - Không chỉ tăng lãi suất, một số ngân hàng còn tung chương trình ưu đãi "khủng" để kéo dòng tiền nhàn rỗi

Lại tranh cãi ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Một số khách hàng nói ngân hàng "tận thu" trong khi các chuyên gia lại khuyên nên rà soát và đóng bớt những tài khoản không còn nhu cầu sử dụng

ngân hàng bà ngô thị hồng minh CEO citibank citibank ngân hàng citi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo