Người Việt đầu tiên làm Tổng giám đốc Citibank

Ngày 5-12, Ngân hàng Citi công bố quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh vào vị trí Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM và phụ trách chung hoạt động của Citi tại Việt Nam.

Bà Minh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc kể từ khi ngân hàng bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn 30 năm trước.

Trong vai trò mới, bà Minh sẽ là đại diện cao nhất của Citi, lãnh đạo thống nhất toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hồng Minh

Bà Ngô Thị Hồng Minh có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính. Bà gia nhập Citi từ đầu năm 2024, phụ trách mảng kinh doanh vốn và thị trường.

Theo định chế này, việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của ngân hàng đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của thị trường Việt Nam trong cụm thị trường Nam Á (Asia South) của ngân hàng.

Citi là một trong những ngân hàng lâu đời nhất của Mỹ, hiện diện tại hơn 180 quốc gia. Đầu năm 2023, Citi hoàn tất chuyển nhượng mảng ngân hàng bán lẻ tại 4 thị trường Đông Nam Á (gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Indonesia) cho ngân hàng UOB (trụ sở tại Singapore). Tại Việt Nam, ngân hàng này hiện tập trung vào mảng khách hàng doanh nghiệp.