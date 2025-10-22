HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Động thái bất ngờ từ người kháng cáo

Tr.Đức

(NLĐO) - Ông Đỗ Văn H., bị đơn trong vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng, đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo

Ngày 21-10, TAND TP Hải Phòng có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan vụ xây nhà trên đất người khác trên địa bàn phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Đình chỉ phúc thẩm vụ án - Ảnh 1.

Đến nay, ông Đỗ Văn H. chưa tháo dỡ công trình

Lý do, trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị đơn là ông Đỗ Văn H. (ở thôn 7, khu Kiền Bái, phường Thiên Hương - người xây nhầm nhà trên mảnh đất của gia đình bà Trần Thị Kim L., 46 tuổi, trú phường An Hải, TP Hải Phòng) đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo.

Như vậy, bản án ngày 11-8-2025 của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10-2025.

Theo bản án, ông H. phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng để trả lại đất cho nguyên đơn là bà Trần Thị Kim L..

Trước việc ông Đỗ Văn H. có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo, bà Trần Thị Kim L. cho biết sẽ làm đơn tới cơ quan chức năng để đề nghị sớm thi hành án, lấy lại mảnh đất của bà, giải quyết dứt điểm vụ việc sau hơn 1 năm theo đuổi.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại Bản án sơ thẩm số 08/2025/DS-ST ngày 11-8-2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng đã tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn H. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và trả lại mặt bằng cho gia đình bà Trần Thị Kim L..

Sau đó, ông Đỗ Văn H. không chịu tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Đến ngày 22-9, bà Trần Thị Kim L. đã có đơn tố cáo gửi đến Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng...

Theo đơn tố cáo, bà L. khẳng định gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 3, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã được cấp sổ hồng vào ngày 29-10-2024.

Đến tháng 11-2024, bà L. tá hỏa phát hiện một thửa đất của gia đình bị ông Đỗ Văn H. chiếm giữ, thuê thợ xây dựng căn nhà 2 tầng kiên cố.

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Đình chỉ phúc thẩm vụ án - Ảnh 2.

Ngôi nhà 2 tầng "xây nhầm" ( ô khoanh đỏ) trên thửa đất của gia đình bà Trần Thị Kim L.. Lô đất của ông Đỗ Văn H. cách đó chừng 20-30 m (ô khoanh vàng)

Ngay sau đó, gia đình bà L. và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông H. dừng thi công để trao trả lại mặt bằng nhưng ông H. không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình.

Quá trình hòa giải, ông Đỗ Văn H. thừa nhận "xây nhầm" do bị môi giới chỉ sai vị trí và đưa ra phương án giải quyết bằng cách đề nghị gia đình bà L. chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng. Điều này dẫn tới hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung.

"Suốt 1 năm nay, thửa đất của gia đình chúng tôi bị ông Đỗ Văn H. và vợ là Vũ Thị T. ngang nhiên chiếm đoạt, xây dựng trái phép căn nhà 2 tầng trên đất của gia đình tôi. Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông H. dừng việc thi công nhưng phía ông H. dù biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện bằng được hành vi chiếm đoạt, không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi" - bà L. trình bày trong đơn.

Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?

Phó Giám đốc Công an nói gì về thông tin người xây nhầm nhà trên đất người khác là họ hàng?

(NLĐO)- Ông Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khẳng định không liên quan, không có họ hàng với trường hợp xây nhầm nhà trên đất người khác

Xây nhà kho trái phép trên đất công

Sau khi ông Nhân gửi đơn tố cáo vào đầu năm 2025, thay vì xử lý vi phạm, chính quyền địa phương lại có động thái khó hiểu

Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: Chủ lô đất đề nghị khởi tố vụ án

(NLĐO)- Gia đình bà L. đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vào cuộc xác minh, sớm khởi tố vụ án điều tra hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Hải Phòng phúc thẩm bị đơn xây nhầm nhà trên đất người khác
