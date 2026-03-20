Sức khỏe

Nguy cơ đột quỵ, đau tim tăng 67% do thói quen này

Anh Thư

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Hội Tim mạch Mỹ (ACC) cảnh báo rằng ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm có thể làm tăng mạnh nguy cơ đột quỵ, đau tim.

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ Hội Tim mạch Mỹ (ACC) - một hội đồng chuyên gia tim mạch hàng đầu đất nước - cảnh báo rằng thường xuyên tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến (UPF) có thể làm tăng tới 67% nguy cơ đột quỵ và đau tim.

UPF là những sản phẩm công nghiệp được chế tạo từ các thành phần chiết xuất (đường, chất béo, tinh bột) kết hợp với nhiều phụ gia như chất nhũ hóa, hương liệu và màu nhân tạo.

Các UPF phổ biến bao gồm các loại thực phẩm ăn liền, ăn nhanh, nước ngọt có gas, ngũ cốc ăn sáng, bánh kẹo công nghiệp, các suất ăn đông lạnh, các loại snacks... Chúng tiện lợi nhưng từ lâu đã bị cảnh báo là có thể thúc đẩy nhiều bệnh mạn tính.

Nguy cơ đột quỵ, đau tim tăng 67% do thói quen này - Ảnh 1.

Thói quen ăn uống có thể tác động đến nguy cơ đột quỵ, đau tim - Minh họa AI: Thu Anh

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu từ hơn 6.800 người Mỹ từ 45-84 tuổi, được theo dõi trung bình trong 10 năm. Họ đều không có tiền sử bệnh tim mạch trước khi bắt đầu nghiên cứu.

Các tình nguyện viên được chia thành 4 nhóm dựa trên chế độ ăn có nhiều thực phẩm trải qua quá trình chế biến công nghiệp hay không.

Kết quả cho thấy những người tiêu thụ UPF nhiều nhất - khoảng 9 khẩu phần UPF mỗi ngày - có nguy cơ đột quỵ và đau tim cao hơn tới 67% so với những người ăn ít nhất, không quá 1 phần mỗi ngày, bao gồm nhiều trường hợp không thể cứu sống.

Phân tích cũng cho thấy rằng những mối nguy hiểm liên quan đến UPF có thể không chỉ dừng lại ở lượng calo dư thừa hoặc dinh dưỡng kém.

Cách thức chế biến thực phẩm có thể đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng cơ bản của chúng.

Vì vậy, lời khuyên của nhóm tác giả là nên cố gắng tiêu thụ chúng càng ít càng tốt, thay vào đó nên ưu tiên những bữa ăn tươi ngon, giàu dinh dưỡng.

