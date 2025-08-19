Nguy cơ tử vong từ thuốc cấm Phenylbutazone rao bán trên mạng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các Sở Y tế, cơ sở kinh doanh và khám chữa bệnh cảnh báo người dân về sản phẩm chứa hoạt chất Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, được rao bán trên mạng.

Sản phẩm có chứa hoạt chất Phenylbutazone được bán trên mạng

Theo thông báo từ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng nặng do tự ý dùng sản phẩm này theo quảng cáo trên mạng xã hội. Người bệnh gặp biến chứng nghiêm trọng như sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, thậm chí có trường hợp tử vong. Các sản phẩm đều mua trực tuyến, không phải thuốc được cấp phép lưu hành.

Đáng chú ý, phần lớn ca bệnh khởi phát muộn, từ một tuần đến vài tháng sau khi dùng, khiến việc khai thác tiền sử và chẩn đoán nguyên nhân gặp khó khăn. Tên sản phẩm thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không nhớ rõ; triệu chứng ban đầu dễ nhầm với nhiễm trùng, dẫn tới chẩn đoán chậm trễ.

Cục Quản lý Dược khẳng định đến nay không có thuốc chứa Phenylbutazone nào được cấp phép lưu hành hay nhập khẩu tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, Cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, sử dụng thuốc chứa Phenylbutazone hoặc bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện sản phẩm lưu hành, cần báo ngay cho cơ quan y tế để kiểm tra, xử lý. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua thuốc qua mạng xã hội; hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị và mua thuốc tại quầy hợp pháp.

Yêu cầu cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc rà soát, gỡ bỏ quảng cáo sai quy định liên quan Phenylbutazone trên website, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ thuốc.

Cục cũng đề nghị phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là quảng cáo trực tuyến trái phép.