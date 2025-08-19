Nguy cơ tử vong từ thuốc cấm Phenylbutazone rao bán trên mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nguy cơ tử vong từ thuốc cấm Phenylbutazone rao bán trên mạng

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ tử vong do dị ứng nặng, suy đa tạng khi dùng sản phẩm chứa Phenylbutazone rao bán trên mạng, không rõ nguồn gốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các Sở Y tế, cơ sở kinh doanh và khám chữa bệnh cảnh báo người dân về sản phẩm chứa hoạt chất Phenylbutazone không rõ nguồn gốc, được rao bán trên mạng.

Nguy cơ tử vong từ thuốc cấm Phenylbutazone rao bán trên mạng- Ảnh 1.

Sản phẩm có chứa hoạt chất Phenylbutazone được bán trên mạng

Theo thông báo từ Bệnh viện Bạch Mai, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận nhiều ca dị ứng nặng do tự ý dùng sản phẩm này theo quảng cáo trên mạng xã hội. Người bệnh gặp biến chứng nghiêm trọng như sốt cao, phát ban, xuất huyết, suy gan cấp, thậm chí có trường hợp tử vong. Các sản phẩm đều mua trực tuyến, không phải thuốc được cấp phép lưu hành.

Đáng chú ý, phần lớn ca bệnh khởi phát muộn, từ một tuần đến vài tháng sau khi dùng, khiến việc khai thác tiền sử và chẩn đoán nguyên nhân gặp khó khăn. Tên sản phẩm thường là tiếng nước ngoài, người bệnh không nhớ rõ; triệu chứng ban đầu dễ nhầm với nhiễm trùng, dẫn tới chẩn đoán chậm trễ.

Cục Quản lý Dược khẳng định đến nay không có thuốc chứa Phenylbutazone nào được cấp phép lưu hành hay nhập khẩu tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, Cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, sử dụng thuốc chứa Phenylbutazone hoặc bất kỳ thuốc không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện sản phẩm lưu hành, cần báo ngay cho cơ quan y tế để kiểm tra, xử lý. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua thuốc qua mạng xã hội; hướng dẫn đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị và mua thuốc tại quầy hợp pháp.

Yêu cầu cơ sở y tế, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc rà soát, gỡ bỏ quảng cáo sai quy định liên quan Phenylbutazone trên website, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ thuốc.

Cục cũng đề nghị phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là quảng cáo trực tuyến trái phép.

Theo bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên - Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng (Bệnh viện Bạch Mai), các ca dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone mất nhiều thời gian phục hồi, có nguy cơ tái phát dù không dùng lại và tiềm ẩn biến chứng muộn.

Phenylbutazone là thuốc cấm vì nguy cơ gây dị ứng nghiêm trọng, suy đa tạng, thậm chí tính mạng người bệnh. Các ca bệnh là minh chứng rõ ràng nhất. Do đó, người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng bất kỳ thuốc gì khi chưa có chỉ định bác sĩ.

Tin liên quan

Ớn lạnh bài thuốc "dĩ độc trị độc"

Ớn lạnh bài thuốc "dĩ độc trị độc"

Nhiều người tin uống nước mía trị đái tháo đường, thải độc bằng cà phê, chích rạch cơ thể để trị đột quỵ… để rồi tai họa ập đến

Suýt chết vì dùng thuốc tránh thai suốt 10 năm

(NLĐO) - Sử dụng thuốc tránh thai phối hợp loại 28 viên suốt hơn 10 năm liên tục, một phụ nữ đột nhiên khó thở, tụt huyết áp, nguy kịch.

Cần Thơ phát hiện thuốc trị biến chứng đột quỵ không đạt chất lượng

(NLĐO)- Mẫu thuốc trị biến chứng đột quỵ lấy tại một nhà thuốc ở Cần Thơ được kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng chỉ tiêu về tính chất.

thu hồi thu hồi thuốc Phenylbutazone thuốc không rõ nguồn gốc thuốc gout thuốc khớp dị ứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo