HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nguyên cán bộ phường chiếm đoạt 800 triệu đồng của người dân

Tr.Đức

(NLĐO)- Trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Tuấn đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của người dân.

Ngày 30-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, thường trú tại tổ 8, khu Hồng Hà 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Bắt nguyên cán bộ phường chiếm đoạt tài sản của dân qua thẩm định hồ sơ đất đai - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn nguyên là chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Gai.

 Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian công tác, lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, Nguyễn Thanh Tuấn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền 806.800.000 đồng của một công dân. 

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tuấn theo quy định tại khoản 3, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Vụ “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”: Chủ tịch phường Quy Nhơn Tây nói gì?

Vụ “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”: Chủ tịch phường Quy Nhơn Tây nói gì?

(NLĐO) – Liên quan đến vụ “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai đang xử lý theo kết luận thanh tra.

Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông tông xe và chém anh họ lúc nửa đêm

(NLĐO) – Từ mâu thuẫn mua dự án đất kéo dài nhiều năm, Đỗ Đức Trọng đã chuẩn bị hung khí, lái ôtô đón lõng anh họ rồi gây án lúc nửa đêm.

Tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, anh ruột dùng dao đâm em trai

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, Phan Văn L. ở Hà Tĩnh đã đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.

chiếm đoạt tài sản khởi tố bị can lợi dụng chức vụ quyền sử dụng đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo