Vụ “Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng”: Chủ tịch phường Quy Nhơn Tây nói gì?

Sáng 15-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai), xác nhận Thanh tra tỉnh này vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan đến các sai phạm trong vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" mà Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh trước đó.

Khu đất công trị giá 50 tỉ “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Theo ông Minh, hiện UBND phường đang rà soát, xem xét trách nhiệm và tổ chức xử lý các cá nhân liên quan theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh. Riêng vụ việc "hô biến" khu đất công rộng khoảng 2.500 m², có giá trị thị trường ước tính khoảng 50 tỉ đồng, thành đất đứng tên nhiều cán bộ và người nhà cán bộ địa phương – một trong những nội dung gây bức xúc nhất – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm.

"Hiện vụ việc này đang được chuyển cho cơ quan điều tra, nên phường phải chờ kết luận chính thức để có hướng xử lý tiếp theo đối với các cán bộ liên quan, đồng thời tiếp tục thực hiện các bước theo đúng quy định" – ông Minh thông tin.

Như đã Báo Người Lao Động đã thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu chuyển hồ sơ kết quả thanh tra sang Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, vụ việc xuất hiện dấu hiệu "móc ngoặc" giữa một số cán bộ xã Phước Mỹ cũ với các cá nhân khác, nhằm "hô biến" khu đất công rộng khoảng 2.500 m² thành đất tư nhân của chính họ.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ tại phường Quy Nhơn Tây từng xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất công. Tuy nhiên, do các cá nhân, đơn vị liên quan đã khắc phục hậu quả, nên mức xử lý chỉ là hành chính theo quy định.



