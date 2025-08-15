Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phú An, TP HCM đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương (cũ) qua các thời kỳ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự đại hội

Phường Phú An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An, phường Tân An và các khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An, với diện tích tự nhiên 36,796 km2và quy mô dân số là 53.936 người. Đảng bộ phường có 45 tổ chức Đảng trực thuộc, với 1.021 đảng viên.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Đảng bộ phường Phú An lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao như đã đề ra tại báo cáo chính trị.

Nghiên cứu phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bảo vệ chất lượng nguồn nước các dòng sông, kênh rạch để từng bước thực hiện kinh tế ven sông, bám lấy sông rạch để khai thác đô thị nông thôn gắn với du lịch sinh thái.

Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân; phát huy thế mạnh của địa phương để huy động nguồn lực xã hội đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị của TP kêu gọi đầu tư, ưu tiên thu hút kinh tế xanh, kinh tế số; tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng và môi trường.

Nghiên cứu triển khai, tích hợp đồng bộ, toàn diện 4 Nghị quyết trụ cột vào công tác lãnh đạo Đảng, cụ thể hóa nhiệm vụ chính quyền vào phát triển kinh tế - xã hội. Đó là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, làm động lực phát triển một cách toàn diện, bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Thông giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú An

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng lưu ý trên địa bàn phường còn 107 hộ nghèo và 109 hộ cận nghèo, Đảng bộ phường phải cam kết chính trị cao hơn để trong nhiệm kỳ tới lãnh đạo, chỉ đạo chính sách và tạo điều kiện, hỗ trợ, định hướng giúp đỡ các hộ thoát nghèo có việc làm ổn định, tạo thu nhập ổn định, tiếp cận những dịch vụ xã hội.

Trước mắt là tiếp tục huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, quyết tâm phấn đấu phường không còn hộ nghèo và không để tái nghèo; quan tâm chăm lo chu đáo cho người có công, gia đình chính sách, công nhân lao động, người yếu thế trong xã hội.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú An nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người. Trong đó, ông Nguyễn Hoàng Thông giữ chức Bí thư Đảng uỷ; bà Trần Thị Hương Ly, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và ông Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy.