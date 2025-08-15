Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo đại hội phường Tân Định

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Tân Định, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự đại hội phường Tân Định

Nguyên lãnh đạo Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM dự đại hội phường Tân Định

Cùng nguyên các Ủy viên Trung ương Đảng: nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Ngọc Trinh; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên – Nhi đồng Quốc hội Phan Thanh Bình; nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai (cũ) Trần Thị Minh Hoàng.

Về phía lãnh đạo TP HCM có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức.

Dự đại hội còn có nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 (cũ) Tô Thị Bích Châu; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được (thứ 6 từ phải sang) dự đại hội phường Tân Định

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội phường Tân Định

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh cho biết đại hội thực hiện 2 nội dung.

Đó là tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp của Đảng bộ phường Tân Định nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định cho biết từ ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Định đã ban hành quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện; tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh phát biểu khai mạc đại hội

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị của nhiều thành phần là cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân sinh sống trên địa bàn; hoàn thành việc lấy ý kiến của các tổ chức đảng trực thuộc và Ủy ban MTTQ phường theo quy định.

Cùng với đó, tiếp thu toàn diện ý kiến góp ý của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy TP HCM, Tổ Công tác số 2 chỉ đạo Đại hội. Đặc biệt là ý kiến góp ý của các nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố; ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được - phụ trách Đảng bộ phường Tân Định.

"Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe, phản ánh khá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ vừa qua; qua đó, làm cơ sở thực tiễn sinh động, khoa học cho việc đề ra phương hướng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới" - ông Lê Đức Thanh nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội ngày 15-8

Bên cạnh đó, Đại hội còn thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I.

Trong thời gian qua, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ, Ủy ban MTTQ phường Tân Định và mỗi đảng viên đã phát huy dân chủ, trí tuệ để thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào các dự thảo văn kiện nhằm góp sức quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Định đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức, bộ máy ngày càng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của hệ thống chính trị và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phát triển nhanh, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa; quyết tâm xây dựng phường "Đoàn kết - Đổi mới - Văn minh - Phát triển", nâng cao chất lượng cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.