Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự kỳ họp đầu tiên, khóa II- HĐND phường Phú An

Chiều 30-3, HĐND phường Phú An tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng đại diện các phòng, ban và khu phố trên địa bàn.

HĐND phường khóa II có 21 đại biểu, tham dự kỳ họp đạt 100%, bảo đảm điều kiện theo quy định.

Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đối với các vị đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND phường (nhiệm kỳ 2026–2031).

Kết quả, ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường; ông Đỗ Hữu Phước giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường; ông Phạm Thành Lê giữ chức Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội; bà Huỳnh Thị Tuyết Loan giữ chức Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách.

Đối với UBND phường, ông Trần Bảo Lâm, Chủ tịch UBND phường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường; các Phó Chủ tịch UBND phường gồm ông Huỳnh Tấn Hiệp và ông Nguyễn Anh Vũ. Các Ủy viên UBND phường được kiện toàn theo quy định.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng nhân sự chủ chốt của phường Phú An.

100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh lãnh đạo.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Phú An khóa II diễn ra đúng quy định, hoàn tất công tác nhân sự chủ chốt, tạo cơ sở để bộ máy chính quyền địa phương sớm ổn định, đi vào hoạt động.