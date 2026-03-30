Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30-3, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành tất cả nội dung đề ra, sau hơn một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương.

Kỳ họp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình sang một nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, hành động và hiệu quả.

Dự kỳ họp, lãnh đạo Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Lãnh đạo TPHCM có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; các Phó Bí thư Thành ủy thành phố; Thường trực HĐND thành phố khóa X; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố; giám đốc các sở ngành thuộc UBND thành phố; lãnh đạo TAND thành phố, tòa án khu vực; các cơ quan thông tấn báo chí và đặc biệt là 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XI vừa được cử tri tín nhiệm bầu chọn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu mốc chính trị và pháp lý để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của HĐND và UBND thành phố trong cả nhiệm kỳ 5 năm tới.



Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu định hướng. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố. Trong bối cảnh đó, HĐND thành phố phải thực sự là trung tâm của việc xây dựng thể chế và giám sát sự phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhắn nhủ mỗi đại biểu phải gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đến cùng việc giải quyết kiến nghị của dân.

Tại kỳ họp, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả bầu cử. Theo đó, đã có hơn 9,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15-3, đạt tỉ lệ 99%. TPHCM đã bầu đủ 125 đại biểu HĐND thành phố và bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã và thông qua nghị quyết xác nhận tư cách và trao giấy chứng nhận cho 125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI.



Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND TPHCM không chỉ chủ động tham gia sâu vào quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và dự thảo luật; phản ánh đầy đủ yêu cầu thực tiễn quản trị đô thị; nhận diện đúng các điểm nghẽn thể chế.

Đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá, khả thi, có tầm nhìn dài hạn, đồng thời đảm bảo mạch lạc, năng động, sáng tạo trong quyết sách các vấn đề quản trị phát triển thành phố.

Bầu bộ máy HĐND, UBND TPHCM

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, HĐND TPHCM đã tiến hành quy trình bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo bộ máy chính quyền địa phương đi vào hoạt động từ ngày 1-4.

Theo đó, Thường trực HĐND TPHCM gồm 9 thành viên. Trong đó, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM. Các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM gồm: ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Thường trực HĐND TPHCM còn có Trưởng các Ban của HĐND TPHCM, gồm: ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế; ông Hoàng Tùng, Trưởng Ban Đô thị.

Thường trực UBND TPHCM gồm 8 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Các Phó Chủ tịch UBND TPHCM gồm các ông: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy. Kỳ họp cũng đã thống nhất bầu ra 17 Ủy viên UBND TPHCM.

Các đại biểu HĐND TPHCM khóa XI cũng đã bầu 70 Hội thẩm nhân dân của TAND thành phố và 1229 Hội thẩm nhân dân của TAND các khu vực.

Bên cạnh đó, kỳ họp thứ nhất cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, kịp thời, khả thi

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh trong bối cảnh phát triển thành phố với yêu cầu cao hơn, HĐND TPHCM phải tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; là nơi quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và là thiết chế giám sát hiệu quả đối với mọi hoạt động của bộ máy chính quyền.



Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Mỗi nghị quyết ban hành phải đúng, trúng, kịp thời, khả thi, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng chính đáng của cử tri. Hoạt động giám sát phải đi vào trọng tâm, trọng điểm, theo đến cùng việc thực hiện; coi kết quả và tác động thực chất là thước đo.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp đã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố và Hội thẩm nhân dân của TAND nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả của kỳ họp thể hiện sự thống nhất, trách nhiệm cao của đại biểu HĐND TPHCM trước cử tri và nhân dân thành phố.

