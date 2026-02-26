Nguyễn Đình Bắc "bị loại" ở trận tuyển Việt Nam tái đấu tuyển Malaysia

Nguyễn Đình Bắc góp công lớn giúp U23 Việt Nam đoạt HCĐ Giải U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng của sân chơi này, chân sút xứ Nghệ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị truất quyền thi đấu khi đội nhà thắng U23 Hàn Quốc.

Nguyễn Đình Bắc

LĐBĐ châu Á (AFC) ra án phạt tiền đạo sinh năm 2004 bị "treo giò" hai trận tiếp theo của giải đấu thuộc hệ thống AFC và còn phải nộp phạt 1.000 USD. VCK U23 châu Á 2026 cũng là lần cuối Đình Bắc tham dự giải đấu cấp độ này nên án phạt cấm thi đấu sẽ được áp dụng ở giải đấu cấp đội tuyển quốc gia thuộc hệ thống AFC.

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc sẽ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của tuyển Việt Nam so tài Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường vào cuối tháng 3-2026.

Nếu Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, Đình Bắc nếu được đăng ký tham dự thì cũng sẽ vắng mặt ở trận ra quân vòng bảng.

Phạm Lý Đức (số 3)

Đây là tổn thất lớn đối với đoàn quân HLV Kim Sang-sik, trong bối cảnh nhiều chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam đang đánh mất phong độ hoặc dính chấn thương, chưa kịp hồi phục thể trạng.

Ngoài ra, theo điều lệ giải, tuyển Việt Nam cần thắng Malaysia với tỉ số cách biệt ít nhất 5 bàn ở trận lượt về vòng loại mới giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trường hợp tuyển Việt Nam thắng Malaysia với cách biệt 4 bàn, hai đội sẽ ngang bằng mọi chỉ số và phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Bên cạnh đó, thầy trò ông Kim Sang-sik cũng sẽ giành quyền đi tiếp nếu Malaysia bị FIFA, AFC áp dụng án phạt nặng vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trong hai trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trước đó, bao gồm trận thắng tuyển Việt Nam với tỉ số 4-0.

Đình Bắc đang trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam

Bên cạnh Đình Bắc, trung vệ Phạm Lý Đức cũng bị "treo giò" tổng cộng 3 trận vì hành vi "đánh nguội" đối thủ trong trận thua U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026. Cầu thủ sinh năm 2003 cũng sẽ nghỉ thi đấu quốc tế thuộc hệ thống AFC với thời gian kéo dài tương tự Đình Bắc.

Bên cạnh những án phạt cá nhân, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng phải nộp phạt 1.500 USD do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận thắng Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Các cầu thủ nhận thẻ phạt gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.



