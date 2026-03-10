HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi lâu ở V-League?

Hoàng Tú

(NLĐO) - Ở các đội tuyển trẻ, Nguyễn Đình Bắc từng là chân sút số một và tỏa sáng tại U23 châu Á.

Nhưng trở lại V.League trong màu áo CLB Công an Hà Nội, tiền đạo 22 tuổi chưa thể bùng nổ.

Nguyễn Đình Bắc và sự hiệu quả: V-League khác xa giải trẻ

Trong bóng đá chuyên nghiệp, tuổi 21-22 thường là cột mốc phân định khá rõ, hoặc cầu thủ bắt đầu tỏa sáng rực rỡ để trở thành ngôi sao, hoặc vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi? - Ảnh 1.

Lê Công Vinh

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp tỏa sáng rất sớm. Phạm Văn Quyến trở thành hiện tượng khi chưa đến tuổi 20 với những khoảnh khắc thiên tài ở SEA Games, châu Á. Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh cũng sớm khẳng định đẳng cấp bằng những mùa giải ghi bàn dồn dập ở giải vô địch quốc gia.

Thế hệ vàng năm 2018 thậm chí trưởng thành nhanh hơn. Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Công Phượng đều đã trở thành trụ cột CLB và đội tuyển khi mới 20-21 tuổi.

So với những cột mốc ấy, hành trình của Đình Bắc đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Tiền đạo sinh năm 2004 từng gây ấn tượng mạnh ở cấp độ U23 và được xem là một trong những chân sút trẻ đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Nhưng khi trở lại môi trường khắc nghiệt của V.League, dấu ấn của anh vẫn còn khá mờ nhạt.

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi? - Ảnh 2.

Nguyễn Quang Hải

Thực tế ấy cho thấy một điều quen thuộc của bóng đá: giải trẻ và bóng đá đỉnh cao là hai thế giới rất khác nhau.

Vai trò chiến thuật của Nguyễn Đình Bắc

Một trong những lý do khiến Đình Bắc chưa thể bùng nổ ở V-League nằm ở vai trò chiến thuật. Ở các đội U22, U23 Việt Nam, Đình Bắc thường là trung tâm của hệ thống tấn công. Nhiều pha bóng được tổ chức xoay quanh anh và nhiệm vụ dứt điểm thường đặt lên vai tiền đạo này.

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi? - Ảnh 3.

Nguyễn Đình Bắc

Nhưng khi trở lại CLB Công an Hà Nội, bức tranh hoàn toàn khác. CAHN sở hữu nhiều ngoại binh chất lượng, trong một tập thể như vậy, vai trò ghi bàn gần như được ưu tiên cho các chân sút ngoại. Điều này khiến Đình Bắc nhiều khi chỉ đóng vai trò hỗ trợ: di chuyển kéo giãn hàng thủ, gây áp lực, làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương hoặc tham gia phối hợp.

Nói cách khác, ở U23 Bắc là điểm kết thúc, còn ở CLB CAHN đôi khi chỉ là một mắt xích trong hệ thống. Nhưng đây cũng là thử thách mà hầu hết cầu thủ trẻ đều phải đối mặt. 

Bởi ở bóng đá chuyên nghiệp, tài năng không chỉ nằm ở việc tỏa sáng khi được đặt vào trung tâm, mà còn ở khả năng khẳng định mình trong mọi vai trò.

Bài học từ bóng đá thế giới

Nghịch lý tỏa sáng ở đội trẻ nhưng mờ nhạt ở cấp CLB không phải câu chuyện hiếm. Freddy Adu từng được xem là thần đồng của bóng đá Mỹ và được dự đoán sẽ trở thành Pele mới sau những màn trình diễn rực rỡ ở các giải trẻ. Nhưng sự nghiệp sau đó lại không thể đạt đến kỳ vọng.

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi? - Ảnh 4.

Lionel Messi

Ngược lại, vẫn còn đó những ngôi sao khẳng định đẳng cấp rất sớm. Lionel Messi đã trở thành trụ cột của Barcelona khi mới 20 tuổi. Cristiano Ronaldo tỏa sáng ở Manchester United trước tuổi 20. Kylian Mbappé vô địch World Cup khi mới 19 tuổi. Erling Haaland trở thành cỗ máy ghi bàn của Manchester City trước tuổi 23.

Hay mới đây, Lamine Yamal đã là trụ cột từ cấp CLB Barcelona cho đến đội tuyển Tây Ban Nha ở tuổi… 17! Điểm chung của họ là khả năng biến tiềm năng thành hiệu quả ngay ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất. Đó cũng chính là thước đo khắt khe nhất của bóng đá đỉnh cao.

Sự so sánh với những tiền đạo nổi tiếng trong quá khứ càng khiến câu chuyện của Đình Bắc trở nên đáng suy nghĩ. Ở tuổi 20-21, Phạm Văn Quyến đã là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh cũng sớm khẳng định đẳng cấp với khả năng ghi bàn ổn định tại V.League, trước khi trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, bước sang tuổi 22, Đình Bắc vẫn đang trong hành trình khẳng định mình ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Khoảng cách ấy không chỉ nằm ở thống kê bàn thắng, mà còn ở khả năng tạo ảnh hưởng lên trận đấu - thước đo quan trọng nhất của một tiền đạo.

Vì sao Nguyễn Đình Bắc tịt ngòi? - Ảnh 5.

Đình Bắc đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng của sự nghiệp

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Đình Bắc cũng phản ánh một thực tế quen thuộc của bóng đá Việt Nam: nhiều cầu thủ trẻ nổi lên sau các giải đấu U, song lại khá khó khăn khi thử sức ở môi trường V-League khắc nghiệt. Bước lên sân chơi chuyên nghiệp, là một môi trường hoàn toàn khác: tốc độ trận đấu cao hơn, va chạm mạnh hơn và áp lực cạnh tranh khốc liệt hơn.

Ở tuổi 22, Đình Bắc đang đứng trước một thời điểm rất quan trọng của sự nghiệp. Ở tuổi này, nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam trong quá khứ đã bắt đầu định hình tên tuổi. Còn với Đình Bắc, hành trình ấy vẫn đang ở phía trước.

Bóng đá đỉnh cao vốn rất khắc nghiệt. Nó không đánh giá cầu thủ bằng danh xưng, cũng không bằng những lời tung hô sau vài giải đấu trẻ. Mà chỉ có một thước đo duy nhất: bạn tạo ra được kết quả như thế nào trên sân cỏ.


